Lunaparkta yaşlı adamın halini görenler dayanamadı! Yürek burkan gerçek ortaya çıktı, mutlu sonlu video sosyal medyada viral oldu

Dilsiz yaşlı adamın çarpışan arabada eğlendiği anlar sosyal medyanın en çok izlenen videolarında yer aldı. Lunaparktaki çarpışan arabaların bulunduğu pistin kenarında heves dolu gözlerle kendi halinde oturarak eğlenen çocukları izliyor, zaman zaman heyecanla ayağa kalkıyordu. Ne olduysa o sırada oldu...

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yaşlı adamın halini gören gençler yardımcı olmak için yanına gitti. Böylece, iletişim kurmaya çalıştıkları adamın dilsiz olduğu gerçeği ortaya çıktı. Yaşlı adam engeli nedeniyle isteğini dile dökemiyordu.

MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYORDU

Bunun üzerine gençler yaşlı adamı alarak çarpışan arabalardan birine bindirdi. Adam arabaya bindiği andan itibaren öyle büyük sevinç yaşadı ki yüz ifadesi mutluluğunu ele veriyordu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Çarpışan arabayla doyasıya eğlenen yaşlı adamın bu anları kameraya da yansıdı. Video, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi de başardı.



