Lütfiye Selva Çam kimdir? Görevden alındı mı?

Sosyal medyada Lütfiye Selva Çam’ın görevden alındığına dair paylaşımlar yapıldı. Bu iddianın gerçekliğini merak edenler de Lütfiye Selva Çam kimdir, gerçekten görevden alındı mı sorularına cevap ararken AK Parti’den konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

LÜTFİYE SELVA ÇAM KİMDİR?

Hali hazırda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam 5 Eylül 1970 yılında Şanlıurfa doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yerli ve yabancı kuruluşlarda çalıştı.

Boston ve Troy State Üniversiteleri ile birlikte “Doğu Almanya'nın Yeni Ekonomik Süreci” üzerine Dresden'de araştırma çalışmaları yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK, Ekonomi İşleri Başkanlığı, Dış İlişkiler Başkanlığı ile GÖNÜLDER Ankara Şube Başkanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği Ankara Kurucu Temsilciliği görevlerinde yer aldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Çam, 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili seçildi. Lütfiye Selva Çam, iyi düzeyde İngilizce, temel düzeyde Fransızca ve Arapça bilmekte olup, evli ve üç çocuk annesidir.