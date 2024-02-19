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Lütfü Savaş tartışmalarına son noktayı Özgür Özel koydu! Gece yarısı gelen telefonla karar almış... CHP Hatay'da "alternatife" gidiyor

19.02.2024 09:41 | Son Güncelleme:
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gece yarısı telefon geldiği, CHP'nin çok konuşulan aday tanıtım toplantısına bu nedenle gitmediği iddiası gündeme geldi. Protestolar ve tartışmalar sonrası geri adım atmayan Savaş'ın başka partiden aday olabileceği konuşuluyor. Ancak iddiaya göre CHP bunun önüne geçmek için taktiğini hazırladı bile. Son olarak ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel tartışmalara son noktayı koydu, "Lütfü Savaş ile bugün konuşacağım, alternatifi gerçekleştireceğiz" dedi.

Lütfü Savaş tartışmalarına son noktayı Özgür Özel koydu! Gece yarısı gelen telefonla karar almış... CHP Hatay'da "alternatife" gidiyor

Yeniden aday olması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'de arapsaçına dönen bir karmaşaya yol açtı. Savaş için CHP'de anket üstüne anket yaptırıldığı belirtiliyor ancak adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği hala muamma. CHP'nin reklam klibinde yer almayan Savaş'ın aday tanıtım toplantısına neden gitmediğinin perde arkası da gün yüzüne çıktı. Lütfü Savaş hakkında izlenecek yol haritasını ise CHP'nin en yetkili ismi açıkladı...

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TOPLANTIYA HAZIRLANIRKEN TELEFON GELDİ

Savaş'ın neden toplantıda yer almadığıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "CHP, seçmenin sesine kulak tıkayan bir parti değil. Çağrılar üzerine anket yaptırdık. Hatay için bir kere daha çalışmamız gerektiğini anladık. Bu kapsamda Lütfü Bey şu an aramızda değil" demişti. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in toplantı günü 01.00 sularında Savaş'ı arayıp "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" dediğini öne sürdü.

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RAHATSIZ OLUP TOPLANTIYA GİTMEMİŞ

Öztürk, Lütfü Savaş'ın gelişmelerden son derece rahatsız ve gergin olduğu için salona gitmeme kararı aldığını iddia etti.

BAŞKA PARTİDEN Mİ ADAY OLACAK?

CHP'deki 'Hatay adayı' düğümünün bugün çözülmesi beklendiğini belirten Öztürk, Lütfü Savaş'ın yakın çevresinin kendisine başka siyasi partilerden de adaylık teklifinin gelebileceğini belirttiğini aktardı.

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CHP'NİN 'LÜTFÜ SAVAŞ' TAKTİĞİ

Yine Öztürk'ün aktardığına göre CHP'nin Lütfü Savaş için uygulayabileceği konuşulan taktik de ortaya çıktı. Buna göre "Aday listelerinin YSK'ya verileceği saate kadar Savaş'ın durumunun belirsizliğini koruyup, başka partiden adaylık için başvuruya zaman bırakmamak" şeklinde bir yol izlenebileceği dillendiriliyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ: HATAY'DA ALTERNATİF GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Bu sırada gözler bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Lütfü Savaş arasına gerçekleşecek görüşmeye çevrili. Now TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Özel, Savaş'ın adaylığı konusunda "Biz Hatay'da Lütfü Bey'in desteğiyle, alternatif gerçekleştirdiğimizde seçimi alacağımızı düşünüyorum" dedi. Özel'in ifadeleri şu şekilde:

"Biz Hatay'da yaşananlar dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anket yaptık. Bugün, Lütfü Savaş'la konuşacağız. Biz Hatay'da Lütfü Bey'in desteğiyle, alternatif gerçekleştirdiğimizde seçimi alacağımızı düşünüyorum. Hatay ittifakına ihtiyaç var. İttifak kurulmazsa Cumhur İttifakı şans yakalayacak. 36 saatin tamamına çalışarak, Hatay'daki soruna en doğru çözümü vereceğim. Lütfü Bey ile bu konuyu konuşup, alternatif gerçekleştireceğiz."

"ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK" DEMİŞTİ

Özgür Özel geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında "Hatay için Lütfü Savaş'tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfü Savaş da zaten buna 'hayır' demiyor. Ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik" demişti.

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