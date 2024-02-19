Kendisine gelen tweet'i canlı yayında okuyan Cemal Enginyurt tehdit etti: "Seni de Akşener'i de sokağa çıkamaz ederim"

2023 seçimlerine Millet İttifakı çatısında giren muhalefet partilerinde 31 Mart yerel seçimlerine gidilirken ipler koptu. Özellikle CHP ile İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar esiyor. 'Altılı masa' sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız” diyerek rest çekmişti. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Halk TV canlı yayınında Akşener'in bu sözleri üzerinden çıkan tartışmada tansiyonu yükseltti.

ENGİNYURT'A CANLI YAYINDA YANIT VERDİ: "İSPAT EDEMEYEN ALÇAKTIR"

Enginyurt, Akşener'in söz konusu çıkışında "kumar masası" ifadesiyle Millet İttifakı'nı kastettiğini savundu. İYİ Parti GİK Üyesi Bilal Uzun, Cemal Enginyurt'a hızla yanıt vererek "Akşener'in Millet İttifakı için 'kumar masası' dediğini ispat edemeyen alçaktır" dedi.

TWEET'İ OKUYUNCA ÖFKESİ KABARDI

Tweet'i okuyan Enginyurt, "Bunu yazarken muhtemelen aynaya bakmış. Bilal Uzun, aklımın zekatını versem sana 40 yıl yeter. O 'alçak' lafını misliyle iade ediyorum. Seni de ablanı da (Meral Akşener) sokağa çıkmaz ederim. Haddini aşma. Edepsizlik yapma" diyerek sert konuştu.

SUNUCU ARAYA GİRİP SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Enginyurt'un bu sözlerini duyan sunucu Sinem Fıstıkoğlu, "Aman aman aman" diyerek Enginyurt'u yatıştırmaya çalıştı.

"BİRİLERİNE ZARAR VERMEMEK ADINA SUSUYORUM"

Hiddetle konuşmaya devam eden Enginyurt sözlerini şöyle sürdürdü:

Burada Ekrem İmamoğlu'yla ilgili Mansur Yavaş ile ilgili söyledikleriniz ortada. Ben neler aldığınızı konuşmaya başlarsam... Ben sadece ve sadece birilerine zarar vermemek adına susuyorum.

Ben normalde ablanızı iyi tanıyorum. Ne yaptığınızı iyi biliyorum. Fatih Akşener'i iyi tanıyorum. Bilal Uzun haddini aşma, sosyal medyada yazana kadar buyur Halk TV ekranlarında veya istediğin ekranda gel tartışalım. Bu davranış sadece ve sadece nefreti artırır. Bir de utanmadan diyor ki, 'Partinizin oyu olmadığını gördünüz. Onun için destekleme kararı aldınız. MHP sizi atmasaydı, hala AKP'de olacaktınız. MHP sizi kapı dışına koymasaydı, parti kuramayacaktınız' diyor..."

MHP beni Cumhur İttifakı'na zarar veriyorum diye, Tarım Bakanına hakaret ediyorum diye, AKP'nin yanlışlarını söylediğim için, Apo'nun yazdığı mektuba karşı çıktığım için attılar."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





