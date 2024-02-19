'Ne koltuk sevdasıymış...' İstenmeyen adam Lütfü Savaş'ın üstü çizildi, eşi Nazan Savaş'ın paylaşımı tepki çekti!

CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş yerine aday aradığı da kamuoyunda konuşulan noktalardan biri. Lütfü Savaş ise halkın tepkisine rağmen adaylık kararından geri adım atmıyor.

Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşinin adaylığına destek verdi.

'HATAY HALKININ AHI VAR!'

'Hatay için Lütfü Savaş' etiketiyle paylaşım yapan Nazan Savaş, 'Yolumuza Devam Ediyoruz' dedi. Bu tweet sosyal medyada tepki çekerken bazı kullanıcılar paylaşımın altına 'Bi salın artık Hatay'ı ne koltuk sevdasıymış', 'Hatay halkının ahı var, ahı!' şeklinde yorumlar yaptı.







