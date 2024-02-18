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CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Lütfü Savaş ve Ali Gökmen anons edilmedi

18.02.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıttı. Yeniden adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP'nin İstanbul Esenyurt ilçesi adayı Ali Gökmen‘in ismi toplantıda açıklanmadı. İşte detaylar...

CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Lütfü Savaş ve Ali Gökmen anons edilmedi

CHP, Ankara Spor Salonu’nda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi Aday Tanıtım Toplantısı düzenledi. Toplantıda büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıralamaya göre sahneye çağrıldı.

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LÜTFÜ SAVAŞ'IN İSMİ OKUNMADI

6 Şubat 2023 depremleri sonrasında eleştirilerin yöneldiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den yeniden aday olacağı söylenmesine rağmen kürsüye çağrılmadı. Hatay ilçe belediyeleri için adaylar sahneye çağrılırken, diğer illerde yapıldığı gibi Büyükşehir Belediyesi adayının ismi okunmadı. Savaş'ın aynı zamanda salonda da yer almadığı öğrenildi.

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ESENYURT ADAYI DA ANONS EDİLMEDİ

Öte yandan CHP, DEM Parti’nin güçlü olduğu İstanbul Esenyurt’ta aday olarak gösterdiği Ali Gökmen‘i de aday tanıtım toplantısında anons etmedi.

İki parti arasında devam eden görüşmelerin sonuç vermesi halinde DEM’in de onay verdiği CHP’li başka bir ismin Esenyurt adayı olması gündemdeydi. Görüşmelerin sonucuna göre Ali Gökmen‘in adaylıktan çekilebileceği öne sürülüyordu.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Hatay CHP
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