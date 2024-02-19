Adnan Oktar cezaevinde taciz ediyor! 'Kız getirme sistemi' aktif, skandal iddiayı Mynet'e duyurdu

'DEVLET BU GÖRÜŞMELERİ RAPORLAMIŞ'

Bu ilanlar “Erzurum'da müvekkilimle görüşmeye şu ücretle gidecek var mı?” şeklinde oluyor, yardım isteniyor. Bu yardıma ülkenin her yerinden cevap veren avukatlar güzelliklerine ve gençliklerine göre bir filtreleme yapılarak Erzurum cezaevinde Adnan Oktar ile görüşmeye gönderiliyor.

Devlet bu görüşmeleri raporlamış, raporda 200-300 genç avukatla süresi 3,5 dakikayı geçmeyen, görüşmeler yapılıyor. Bu kişilerden daha sonra beğendikleri ile Adnan Oktar tekrar görüşüyor. Bu görüşmeler kesinlikle hukuki yardım içerikli değil, kayıt altında olduğu için yüzeysel a9 canlı yayınında olan iltifat içerikli görüşmelerdir. Bunun altını çizmekte fayda var.

Yine örgütün avcı ekipleri sosyal medyada yer alan genç güzel ve tecrübesiz avukatlarla “sanki avukatmış” gibi iletişime geçerek bu kişilere günlük ödemeler yaparak Adnan Oktar ile görüşmelerini sağlıyorlar.