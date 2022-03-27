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Lviv kenti vuruldu! 'Rusya, Biden'a selam gönderdi'

27.03.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bir mesafede bulunan Lviv kentine saldırdı. Peş peşe roketlerin düştüğü kentte 5 kişi yaralanırken Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, kentin vurulmasının ABD Başkanı Joe Biden’in Polonya’da olduğu güne denk getirildiğini belirterek, “Rusya, Polonya'da bulunan Başkan Biden’e selam gönderdi” dedi.

Lviv kenti vuruldu! 'Rusya, Biden'a selam gönderdi'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ediyor. Rus güçleri, Polonya sınırına yakın bir mesafede bulunan Liviv kentini vurdu. Olayda 5 kişinin yaralandığı belirtilirken saldırının Polonya'da bulunan Başkan Biden’e mesaj niteliğinde olduğu aktarıldı.

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YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları Lviv şehrine yöneldi. Rusya tarafından dün akşam saatlerinde Ukrayna’nın Lviv şehrinde gerçekleştirilen saldırıların ardından yeni görüntüler kaydedildi.

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Rus ordusunun 3 roket saldırısı düzenlediği şehirde en son Lviv Valisi Maksim Kozitskiy 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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"RUSYA, BIDEN'A SELAM GÖNDERDİ"

Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Polonya sınırına yakın mesafede bulunan Lviv şehrinin vurulmasının sebebinin Başkan Biden’in Polonya’da olması nedeniyle gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu son bir hafta içindeki ikinci saldırı. Altyapı hedef alındı. Şehirde ciddi manada zarar söz konusu. Saldırı sonucunda oluşan patlama dalgaları okul ve anaokulu gibi eğitim kurumlarına zarar verdi. Camlar parçalandı ancak can kaybı yaşanmazken bazı vatandaşlar yaralandı. Bugünkü saldırılarla agresif ülke, Polonya'da bulunan Başkan Biden’e selam gönderdi. Lviv Polonya’ya 70 kilometre uzaklıkta. Tüm dünya anlamalı ki tehdit çok ciddi. Kimse gelecekteki planlarını bilmiyor. Tüm şehirler zor durumda. Umarım can kayıpları az yaşanır. Ne kadar silah elimizde olursa, ne kadar roket imha silahlarına sahip olursak o kadar hızlı olacak bizim zaferimiz” şeklinde konuştu.

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KENTİ ELE GEÇİRDİLER

Öte yandan Rus ordusu, Ukrayna’nın Slavutiç kentini ele geçirirken, kent halkının Rusya karşıtı protestoları sırasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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