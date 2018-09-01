Lydialıların mutfak kültürü 2700 yıllık binada araştırılıyor

Çalışmalarda Muğla Sıtkı Koçman, İstanbul, Orta Doğu Teknik, Çanakkale Onsekiz Mart, Anadolu, Mehmet Akif Ersoy ve Gazi üniversitelerinden öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencilerinin bulunduğu bilgisini veren İren, bu yıl kazı çalışmalarının 2 Temmuz'da başladığını ve 9 Eylül'e kadar süreceğini kaydetti.

Buldukları mutfağın milattan önce 6. yüzyılda iki kez yandığını belirlediklerini dile getiren İren, şöyle devam etti:

"Yapının sınırlarını saptadığımız zaman iki metreye varan duvarlarla çevrelendiğini görüyoruz. Bu da yapının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Belki yönetimde söz sahibi insanların ikamet ettiği bir yapı olabilir. Milattan önce 7. yüzyılda Daskyleion'da iki kat, belki üç kat yüksekliğinde bir binanın bulunduğunu, bunun iki defa yandığını, yıkıldığını saptamış bulunuyoruz. Bu, aynı zamanda Daskyleion'da bir yönetici sınıfın veya elit bir sınıfın bu bina içinde barındığını da bize göstermektedir. Kendi içinde bölümlere, tezgahlara sahip bir yapı. Biz hep bunun içinde çok sayıda kap kacak, yiyecek kalıntıları bulduk. Bunların analizlerini yapıyoruz ve çömlekleri birleştiriyoruz.

Bu sayede Lydialıların mutfak kültürü ve yeme alışkanlıkları hakkında en azından bu bölge için bilgi sahibi olacağız."

Bölgede sosyal farkındalık projelerini de hayata geçirdiklerine işaret eden İren, "Her sene gerçekleştiriyoruz. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik olarak, tarihsel bilinç, sosyal ve kültür bilinci kazandırma faaliyetleri yapıyoruz. Tiyatro ve oyunlar düzenliyoruz." şeklinde konuştu.