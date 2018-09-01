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Lydialıların mutfak kültürü 2700 yıllık binada araştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Manyas Gölü'nün kıyısındaki Hisartepe üzerinde yer alan Daskyleion Ören Yeri'ndeki kazılarda milattan önce 7. yüzyıla tarihlenen binada o döneme ait yemek alışkanlıklarına yönelik buluntulara ulaşıldı - Kazı Başkanı Prof. Dr. Kaan İren: - "Milattan önce 7. yüzyılda Daskyleion'da iki kat, belki üç kat yüksekliğinde bir binanın bulunduğunu, bunun iki defa yandığını, yıkıldığını saptamış bulunuyoruz. Kendi içinde bölümlere, tezgahlara sahip bir yapı" - "Bu binanın içinde çok sayıda kap kacak ve yiyecek kalıntıları bulduk. Bunların analizlerini yapıyoruz ve çömlekleri birleştiriyoruz. Bu sayede Lydialıların mutfak kültürü ve yeme alışkanlıkları hakkında en azından bu bölge için bilgi sahibi olacağız"

BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Manyas Gölü'nün kıyısındaki Hisartepe üzerinde yer alan Daskyleion Ören Yeri'ndeki kazılarda bulunan binada Lydialıların mutfak kültürü ve yemek alışkanlıklarına ilişkin bazı eşya ve besin artıkları ortaya çıkarıldı.

Kazı Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manyas Gölü kıyısındaki Hisartepe'de yer alan Daskyleion'da 1954'ten beri sürdürülen kazı çalışmalarını bu yıl 35 kişilik ekiple yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarda Muğla Sıtkı Koçman, İstanbul, Orta Doğu Teknik, Çanakkale Onsekiz Mart, Anadolu, Mehmet Akif Ersoy ve Gazi üniversitelerinden öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencilerinin bulunduğu bilgisini veren İren, bu yıl kazı çalışmalarının 2 Temmuz'da başladığını ve 9 Eylül'e kadar süreceğini kaydetti.

Çalışmalar kapsamında 2016'da milattan önce 7. yüzyılın ilk yarısına ait çok sayıda anakaya çukuru bulunmuş mutfağın gün yüzüne çıkarılmaya başlandığını belirten İren, çukurların depolama alanı, işlik ve bazen dinsel amaçlı kullanılmış olabileceğini anlattı.

Buldukları mutfağın milattan önce 6. yüzyılda iki kez yandığını belirlediklerini dile getiren İren, şöyle devam etti:

"Yapının sınırlarını saptadığımız zaman iki metreye varan duvarlarla çevrelendiğini görüyoruz. Bu da yapının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Belki yönetimde söz sahibi insanların ikamet ettiği bir yapı olabilir. Milattan önce 7. yüzyılda Daskyleion'da iki kat, belki üç kat yüksekliğinde bir binanın bulunduğunu, bunun iki defa yandığını, yıkıldığını saptamış bulunuyoruz. Bu, aynı zamanda Daskyleion'da bir yönetici sınıfın veya elit bir sınıfın bu bina içinde barındığını da bize göstermektedir. Kendi içinde bölümlere, tezgahlara sahip bir yapı. Biz hep bunun içinde çok sayıda kap kacak, yiyecek kalıntıları bulduk. Bunların analizlerini yapıyoruz ve çömlekleri birleştiriyoruz.

Bu sayede Lydialıların mutfak kültürü ve yeme alışkanlıkları hakkında en azından bu bölge için bilgi sahibi olacağız."

Bölgede sosyal farkındalık projelerini de hayata geçirdiklerine işaret eden İren, "Her sene gerçekleştiriyoruz. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik olarak, tarihsel bilinç, sosyal ve kültür bilinci kazandırma faaliyetleri yapıyoruz. Tiyatro ve oyunlar düzenliyoruz." şeklinde konuştu.

Manyas Kuş Cenneti ile Daskyleion arasında parkurların olması, bisiklet yollarının yapılması, dolaşma yollarının hayata geçirilmesinin turizm açısından faydalı olacağını belirten İren, "Manyas Gölü'nün bu anlamda daha itinayla ve dikkatli bir şekilde planlanarak kullanılmasını arzu ederdim. Biz kendi adımıza Daskyleion'a daha fazla görsellik kazandırmak için çalışıyoruz ki geldikleri zaman insanların hatıralarında, fotoğraflarında gösterecekleri birtakım anıtlar, yapılar ortaya çıkmış olsun." ifadelerini kullandı.

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Balıkesir Bandırma Daskyleion

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