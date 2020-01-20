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  4. Lyft otonom sürüş ortaklığından ayrıldı

Lyft otonom sürüş ortaklığından ayrıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

Çalışmaları bekledikleri gibi ilerlemeyen Lyft ve Magna, ortaklıklarını sonlandırma kararı aldılar. Bu da Lyft’in otonom sürüş konusunda Uber’den çok geride olduğunu ortaya çıkardı.

Lyft otonom sürüş ortaklığından ayrıldı

İki şirket, otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek için 2018 yılında 200 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Fakat bu çabaların sonuç vermemesi, ortaklığı artık bitirdi.

Magna’nın CEO’su, full otonom sürüşün şirkete kazanç sağlamasına henüz zaman olduğunu düşünüyor. Full otonom otomobillerden önce gelişmiş sürüş asistanına sahip otomobillerin önümüzdeki 5 sene boyunca büyük bir gelir kapısı oluşturması bekleniyor. Magna da bu pazarda yerini almak için sürüş asistanı sistemleri geliştirmek istiyor.

Lyft’in şimdi otonom sürüş konusunda yeni bir ortaklık kurması bekleniyor. Şirket içinden sızan bilgilere göre Lyft yöneticilerinin aklında Google’ın otonom sürüş şirketi Waymo ile ortaklık kurmak var.

Dolayısıyla, şu anda otonom sürüş yeteneğine sahip olmayan Lyft’ın kısa süre sonra piyasadaki en gelişmiş otonom araçlara sahip olması da sürpriz olmayabilir.
Öte yandan, Uber’in eski CEO’su Waymo’nun teknolojilerini çalmakla suçlanmış ve mahkeme şirketi mahkum etmişti. Bunun üzerine Waymo tazminat olarak Uber’den hisse almıştı. Bir diğer deyişle, Uber’in rakibi Lyft, Uber’in ortaklarından Waymo ile çalışmaya başlayacak. Silikon Vadisi’nde kimin eli kimin cebinde, takip etmek çok zor.

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Anahtar Kelimeler:
Lyft magna otonom sürüş

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