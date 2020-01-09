Lyme hastalığı nedir? Lyme tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?

Justin Bieber'ın hastalığı olarak gündeme gelen lyme hastalığı ateş ve titreme belirtileri ile kendisini gösteriyor. Bunun dışında lyme hastalığı belirtileri arasında baş ağrısı , yorgunluk , kas ve eklem ağrıları ve şişmiş lenf bezleri gibi belirtiler de yer alıyor. Peki lyme tedavisi için hangi bölüme gitmek gerekiyor? İşte felç edebilen lyme hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler ve lyme tedavisinde dikkat edilmesi gereken konular...

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, geyik kenelerinin taşıdığı spirochete adı verilen bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur.

Lyme hastalığına dört ana bakteri türü neden olur. Borrelia burgdorferi ve Borrelia mayonii Amerika Birleşik Devletleri'nde Lyme hastalığına neden olurken, Borrelia afzelii ve Borrelia garinii Avrupa ve Asya'da önde gelen nedenlerdir. Bu bölgelerdeki en yaygın kene kaynaklı hastalık olan Lyme hastalığı, genellikle geyik kenesi olarak bilinen, enfekte siyah bacaklı kene ısırığı ile bulaşır.

Tipik semptomlar ateş, baş ağrısı, yorgunluk ve deride meydana gelen döküntülerdir. Eğer tedavi edilmezse, enfeksiyon eklemlere, kalbe ve sinir sistemine yayılabilir.