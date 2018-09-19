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Lyme hastalığı tedavi edilebilir mi? Lyme hastalığı tedavisi nasıl olur? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı teşhisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

Lyme hastalığı son zamanlarda insanları en çok tehdit eden hastalıklar arasında bulunuyor. Lyme hastalığı bulaşıcı mıdır? sorusunu yanıtlayan uzmanlar lyme hastalığı tedavisi ile ilgili de açıklama yaptı. Lyme hastalığı tedavisi lyme hastalığı teşhisi konulduktan sonra hızla başlanması gerekir. Peki lyme hastalığı tedavisi için neler yapılmalıdır? İşte lyme hastalığı tedavisi, lyme hastalığı belirtileri, lyme hastalığı teşhisi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar...

Lyme hastalığı tedavi edilebilir mi? Lyme hastalığı tedavisi nasıl olur? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı teşhisi

Lyme hastalığı bderide, eklemlerde, kalpte ve sinir sisteminde anormalliklere neden olur. Kişiden diğerine bulaşıcı olmayan lyme hastalığı hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili tüm detaylar burada...

LYME İLE İLGİLİ GERÇEKLER

– Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii veya Borrelia garinii bakterilerinin enfekte olduğu kenelerden ısırıklarla yayılan bir hastalıktır.

– Lyme hastalığı deriyi, eklemleri, kalbi ve sinir sistemini etkileyebilir.

– Lyme hastalığı, hastanın klinik bulgularına ve kandaki etken bakterilere karşı antikorların tespitine dayanarak teşhis edilir.

– Lyme hastalığı antibiyotiklerle tedavi edilir.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, “spirochete” adı verilen bir bakterinin neden olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, bakterinin gerçek adı Borrelia burgdorferi’dir. Avrupa’da, bakteri Borrelia afzelii ve Borrelia garinii de Lyme hastalığına neden olur. Lyme hastalığı, etkilenen bir kişiden diğerine bulaşıcı değildir. Lyme hastalığı deride, eklemlerde, kalpte ve sinir sisteminde anormalliklere neden olabilir.

LYME HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Lyme hastalığının belirtileri hastalığın evreleri ile ortaya çıkan belirtiler gözlemlenerek anlaşılabilir. Lyme hastalığın 3 evresi vardır. Bunlar:

Lyme Hastalığı 1. Evre : Hastalık henüz vücuda yayılmamıştır.
Lyme Hastalığı 2. Evre: Hastalık vücuda yayılmaya başlamıştır.
Lyme Hastalığı 3. Evre: Hastalık tüm vücuda yayılmıştır.

Lyme hastalığının 1. evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görülür. Lyme hastalığı belirtileri nezlenin belirtilerine çok benzerdir:

– Üşümeli titreme
– Ateş
– Genel bir halsizlik
– Baş ağrısı
– Eklemlerde ağrı
– Kas ağrısı
– Sertleşmiş boyun

Ayrıca kene ısırığının olduğu bölgede düz ya da hafif şişkin kızarıklık görülebilir. Bu bölgenin merkezinde ise temiz bir alan bulunur. Bu kızarıklığa eritema migrans adı verilir ve tedavi edilmezse en az 4 hafta sürer.

Lyme hastalığında belirtiler gidip gelebilir fakat hastalığa müdahale edilmezse beyne, kalbe ve eklemlere yayılabilir.

Lyme hastalığının 2. evresinin belirtileri kene ısırmasından birkaç hafta ya da ay sonra ortaya çıkabilir. Bu belirtiler şunlardır:

– Kızarıklık bölgesinde uyuşma ve ağrı
– Yüz kaslarında paraliz ya da zayıflık
– Kalp çarpıntıları
– Göğüs bölgesinde ağrı
– Nefes darlığı

Lyme hastalığının 3. evresinin belirtileri ise enfeksiyondan aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkabilir. En önemli belirtiler kas ve eklem ağrılarıdır. Diğer belirtiler şunlardır:

– Kas hareketlerinde anormallikler
– Eklemlerde şişme
– Kaslarda zayıflama
– Uyuşma ve karıncalanma
– Konuşma, düşünme ve hafıza problemleri
– Uyku düzensizlikleri
– Görme bozuklukları

LYME HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Doktorlar, semptomlara ve kene maruziyetine dayanarak bunu teşhis eder. Doğru kullanıldığında iki aşamalı kan testleri yararlıdır. Ancak testin doğruluğu, enfekte olduğunuz zamana bağlıdır. Enfeksiyonun ilk birkaç haftasında, antikorun gelişmesi birkaç hafta sürdüğü için test negatif olabilir. Lyme hastalığı belirtileri olmayan hastalar için testler önerilmez.

Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu (EFNS) Lyme hastalığının teşhisi için 2010 yılında aşağıdaki üç kriterin varlığını şart koşmuştur:

– Nöroborreliosis ile uygun nörolojik bulguların varlığı,
– Beyin omurilik sıvısında (BOS) sentezlenen Borrelia burgdorferiye spesifik antikorların varlığı,
– BOS'ta hücre bulunması.

LYME HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Lyme hastalığı antibiyotiklerle tedavi edilir. Kullanılacak antibiyotik çeşitleri ve bu antibiyotikleri alma süresi belirtilere ve hastalığın evrelerine değişkenlik gösterebilir. Antibiyotik tedavisi aşamasında hasta sürekli doktoruyla temas halinde olmalıdır.

LYME HASTALIĞI ERKEN TEDAVİ AŞAMASI

Lyme hastalığının erken tedavi aşaması çok önemlidir ve semptomlar genellikle 3 hafta içinde geçer. Erken antibiyotik tedavisinden sonra hızlı bir şekilde iyileşme süreci başlar.

Hastalık erken dönemde teşhis edilmezse daha fazla belirtiler ortaya çıkar ve iyileşme süreci çok daha uzun sürer.

LYME HASTALIĞI İLERİ TEDAVİ AŞAMASI

Hastalık daha kötü bir hal alırsa aşağıdaki tedavi seçenekleri de doktor tarafından değerlendirilir.

LYME HASTALIĞI TEDAVİSİNDE NONSTEROİDİK ANTİ-ENFLAMATUAR İLAÇLAR

Bu ilaçlar genelde ilerlemiş aşamaya geçen Lyme hastalığında eklem ağrılarını dindirmek için kullanlır.

LYME HASTALIĞI TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLER

Bunlar kronik hale gelen eklem ağrılarını ve iltihaplarını tedavi etmek için kullanılır. Fakat eklemler çok fazla zarar gördüyse iyileşme çok uzun sürebilir ya da antibiyotikler belirtileri tam olarak ortadan kaldıramayabilir.

UZUN VADELİ ANTİBİYOTİKLERİ

Bunlar yaygın olarak uyuşma ve karıncalanma gibi sinir sistemi problemleri ya da menenjit gibi durumlar için kullanılır.

ANTİBİYOTİKLER VE DİĞER TEDAVİLER

Bunlar Lyme hastalığının 3. evresinde görülebilen sert ve düzensiz kalp atışları ve perikard iltihabı gibi kalp problemleri için kullanılır. Fakat bu problemler çok nadiren görülür. Kalp problemleri daha önceki evrelerde kullanılan antibiyotiklerle çok şiddetlenmeden kendiliğinden geçer.

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