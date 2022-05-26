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Maarif Vakfı nedir? Türkiye Maarif Vakfı nereye bağlıdır? Maarif Vakfı kimin?

26.05.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maarif Vakfı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Türkiye Maarif Vakfı'na vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1,87 milyar TL'ye kadar kaynak aktarılacak. Bu haber sonrası Maarif Vakfı'na dair sorular sorulmaya başlandı. Peki, Maarif Vakfı nedir, Maarif Vakfı nereye bağlı? İşte haberin detayları!

Maarif Vakfı nedir? Türkiye Maarif Vakfı nereye bağlıdır? Maarif Vakfı kimin?

Türkiye Maarif Vakfı nedir, Maarif Vakfı görevleri nelerdir? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Maarif Vakfı'na Cumhurbaşkanı kararı 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 1,87 milyar TL'lik kaynak aktarılacak. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın amacı; "yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alacak eğitmenler yetiştirmek, tüm eğitim süreçlerinde burs sağlamak, ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarılması" şeklinde açıklandı. Türkiye Maarif Vakfı'na dair bilgi edinmek isteyenler arama motorlarına girerek araştırmalara başladı. İşte herkesin merak ettiği o detaylar...

MAARİF VAKFI NEDİR?

Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar açmak, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kuramlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve AR-GE çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde 6721 Sayılı Kanun ile kurulan vakıftır.

Vakfın Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün Başkan vekilli ise Osman Nuri Kabaktepe'dir. Mütevvelli heyetine Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Aşkın Asan, Selim Cerrah, Doç.Dr. Cahit Bağcı, Zekeriya Akçam, Dr. Mustafa Göksu, Dr. Hasan Taşçı, Prof. Dr. Cihad Demirli, Mahmut Özer seçilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Milli Eğitim Bakanlığı
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