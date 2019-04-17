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Göktaşı üzerinde Mars'ta yaşam izlerine rastladı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Macar bilim insanları Mars'tan koparak Dünya'ya düşen bir gök taşı üzerinde yaptığı araştırmada Kızıl Gezegen'de mikrobik ölçüde yaşam izlerine rastladı.

Göktaşı üzerinde Mars'ta yaşam izlerine rastladı

Araştırma verilerinin NASA'da görevli yetkililerin 90'lı yıllarda elde ettiği sonuçlara benzemesi ise dikkat çekti.

Macaristan Bilim ve Astronomi Araştırma Merkezi'nde ALH-77005 adlı gök taşını inceleyen bilim insanları Mars'ta yaşama dair bazı bulgulara rastladı. Söz konusu gök taşı üzerinde biyolojik izlerin bulunduğunu ifade eden araştırmacılar, bu verilerin yaşayan bir organizmanın izleri olduğunu belirtti.

Open Astronomy dergisinde yayımlanan araştırma için Macar bilim insanları kızıl ötesi teknolojiyle çalışan bir mikroskop kullandı. Özel lensler sayesinde Mars'ta yaşayan mikropların ve diğer mikro-organizmaların gök taşı üzerinde bazı doku izleri bıraktığı ifade edildi.

Araştırmacılar bunun yanında gök taşı içerisinde bulunan mineral ve diğer maddeler üzerinde de izotop testi yaptı. Çalışmalar sonunda bulunan mikroskobik liflerin, daha önce Mars'ta yaşamış bakterilerin varlığına işaret ettiği ifade edildi. Bu bakterilerin demir pası yiyerek hayatta kaldığı belirtildi.

1996 yılında NASA'da görevli Amerikalı bilim insanları Mars'tan gelen ALH 84001 adlı gök taşı üzerinde yaptığı araştırmada benzer sonuçlara rastlamıştı. O dönemde incelenen gök taşının dört milyar yıl önce oluştuğu ve Dünya'ya da 13 bin sene önce düştüğü açıklanmıştı.

NASA'nın incelediği gök taşı 1977-78 yılında Japonya Ulusal Enstitüsü tarafından Kuzey Kutbu'ndaki bir araştırmada bulunmuş, ALH-77005 ismi verilen kaya parçası daha sonra ABD'li yetkililere gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Macar bilim göktaşı Mars yaşam

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