Macaristan Başbakanı Orban Kazakistan'da

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Orban, ziyaret ettiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi. Taraflar gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, görüşmede ikili ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik öncelikleri belirlediklerini ifade ederek, bu ayın sonunda Nur Sultan'da Macar iş adamlarının katılımıyla yapılacak Stratejik Konsey Toplantısı'nın ikili ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

Macaristan'a, 250 Kazak öğrenciye burslu eğitim verme kararı için teşekkür eden Tokayev, "Macaristan'da kaliteli eğitim alan öğrencilerimiz, ülkelerimiz arasındaki dostluk ilişkilerinin ve iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak." dedi.

Tokayev, "Macaristan Avrupa Birliği'ndeki (AB) ana ortağımızdır. Ülkelerimizi siyasi ve ekonomik çıkarlarımız ve ortak köklerimiz birleştiriyor." ifadesini kullandı.

Orban da Kazakistan-Macaristan Yatırım Fonu oluşturduklarına dikkati çekerek, "Bu fon ilk meyvelerini verdi. Tarım alanında ilk yatırım projemizi uyguladık. İkinci proje başladı. Bu çerçevede (Kazakistan'da) süt fabrikası inşa edeceğiz." diye konuştu.

Orban ayrıca, Kazakistan'da haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde başarılar diledi.

