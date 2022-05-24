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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Rusya kararı! AB'nin yaptırımını kabul etmeyecekler

24.05.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan'da genel seçimleri yeniden kazanan Başbakanı Viktor Orban'ın kabinesi, Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından onaylandı. Yeni kabinenin kurulmasının ardından ise Başbakan Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rusya'ya yönelik hazırladığı 6. yaptırım paketini gündeme almaması için AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup yazdı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Rusya kararı! AB'nin yaptırımını kabul etmeyecekler

Macaristan Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi'nin, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Orban, AB tarafından Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan 6. yaptırım paketiyle ilgili Michel'e mektup yolladı.

Orban mektubunda, akaryakıt fiyatlarının yüzde 55-60 artarak son 40 yılın zirvesine ulaştığını belirterek, söz konusu yaptırımların yürürlüğe girmesi durumunda Macaristan'da ciddi krize neden olacağını ve ülkesinin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

PETROLÜN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI RUSYA'DAN ALIYORLAR

Macaristan'ın 2010'da petrol ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını Rusya'dan tedarik ettiğine dikkati çeken Orban, ülkesinin son 12 yılda attığı adımlara rağmen bugün de petrol ihtiyacının yüzde 64'ünü Rusya'dan karşıladığını kaydetti.

Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik AB'nin sunduğu tekliflerin yetersiz olduğunu öne süren Orban, AB'nin ülkesine, altyapı ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlara daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.

YENİ YAPTIRIM PAKETİNİ KABUL ETMEYECEKLER

Orban, hükümetinin, AB'nin Rusya'ya karşı bugüne kadar masaya getirdiği tüm yaptırım teklifini kabul ettiğini ama 30-31 Mayıs'taki AB Konseyi'nde gündeme getirilmesi planlanan yeni yaptırım paketini kabul etmeyeceğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğiyle ilgili 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Rus petrolüne bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Orban ise Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse, Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." demişti. (AA)


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