Macaristan Başbakanı Viktor Orban ülkede gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seçimi, halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı. Bu gelişme sonrası Macaristan Başbakanı Viktor Orban kimdir? Viktor Orban nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Orban 'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

MACARİSTAN BAŞBAKANI VİKTOR ORBAN KİMDİR?

Viktor Orban ya da tam adıyla Viktor Mihály Orbán 31 Mayıs 1963 yılında Macaristan, Székesfehérvár'da dünyaya geldi. 2003 yılından bu yana Fidesz partisinin genel başkanıdır.

1987 yılında Eötvös Loránd Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olan Orban 1986 yılında Anikó Lévai ile evlendi. Çiftin Flóra Orbán, Gáspár Orbán, Ráhel Orbán, Sára Orbán ve Róza Orbán adında 5 çocukları vardır.

VİCTOR ORBAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

59 yaşındaki siyasetçi Viktor Orban, Macaristan'daki Fejér ilinde bir şehir olan Székesfehérvár'da doğmuştur.

