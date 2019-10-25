Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 3 milyondan fazla mültecinin yaşadığını ve Türkiye'nin Suriyelileri kendi ülkelerine göndermesinin Macaristan'ın çıkarına olduğunu belirten Orban, ''Mülteciler ya Suriye'ye ya da Avrupa'ya gidebiliyor. Mültecilerin Suriye'ye yani kendi evlerine gidebilmeleri için o bölgenin askeri anlamda istikrara kavuşturulması gerekiyordu. Anladığım kadarıyla bu gerçekleştirildi ve güvenli bölge oluşturuldu." diye konuştu.

Suriyelilerin Avrupa'ya doğru yola çıkması halinde Yunanistan ve Balkanlar üzerinden ya Macaristan ya da Hırvatistan sınırına ulaşacağını ama bunun gerçekleşmesini istemediklerini kaydeden Orban, Avrupa Birliği'ne, Türkiye tarafından oluşturulan güvenli bölgede inşa edilecek şehirler için maddi yardımda bulunması çağrısı yaptığını da söyledi.

HAREKATA DESTEK VERMİŞTİ

Macar yetkililer, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları yayımlamıştı.