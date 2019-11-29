HABER

O ülke 'çok gay' diye etkinlikten çekiliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 09:36 | Son Güncelleme

Macaristan’ın Eurovision 2020’ye katılmayacağına dair ortaya atılan iddialar doğru çıktı.

O ülke 'çok gay' diye etkinlikten çekiliyor!

Başbakan Viktor Orban hükümeti, Macaristan’ın yarışmada yer almayacağını duyururken, kararın nedenine dair ise açıklama yapmadı. Fakat ülke içinde kararı eleştirenler, yarışmanın sağcı hükümet ve medya patronları tarafından 'fazla eşcinsel' bulunduğunu öne sürüyor.

Eleştirilerin odak noktasında ayrıca Macaristan’da hem hükümet hem de medya kanadında giderek "yükselen homofobik nefret söylemleri" var.

Macaristan Parlamento Başkanı ve Fidesz Partisi'nin kurucularından László Kövér’in geçtiğimiz aylarda bir seçim etkinliğinde eş cinsel eşlerin, evlat edinmesinin pedofiliyle eşdeğer olduğunu söylemesi, aynı zamanda "hükümet yanlısı" televizyon kanalında bir yorumcunun, Eurovision'a "eşcinsel filo" şeklinde atıfta bulunması ve yarışmaya katılmamanın ülkenin ruh sağlığı açısında daha faydalı olacağı yönündeki açıklaması da ülkede yükselen homofobik seslere örnek olarak gösteriliyor.

'EŞCİNSEL FİLO' GÖNDERMESİ

Macar devlet televizyonu MTVA içinden bir kaynak, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada çekilme adımı adına resmi bir neden belirtmese de, çalışanlar arasında yarışmanın "LGBT kültürüyle olan ilişkisinin hükümetin kararında etkili olduğu" görüşünün yaygın olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta Macaristan'da medyanın hükümetle yakından bağlantılı olduğu belirten bir muhalefet partisi milletvekili de meclis’te yaptığı konuşmada, hükümetin Eurovision'dan çekilme nedenini sordu. Hükümet kanadı ise bunun kamu medyası tarafından hükümet etkisi olmadan alınmış bir karar olduğunu dile getirdi. Ancak muhalif milletvekilleri, ülkede hükümet yanlısı televizyon programlarında aksi yönde iddiaları doğrulayan konuşmaların yapıldığını dile getiriyor.

Daha önce de Macar web sitesi index.hu, kamu medyasından isimsiz bir kaynağın, çekilme sebebi olarak “hükümetin Eurovision'u fazla eşcinsel” bulunduğu yönündeki iddialarını alıntı yaparak manşetine taşımıştı.

'Sert' göçmen politkası ve aşırı sağ eğilimleriyle tanınan Orban hükümeti, 'köle yasası' olarak adlandırılan yeni çalışma yasası nedeniyle uzun süredir protesto ediliyor. Hükümet ise protestolara önlem olarak devlet televizyonlarına gösterilerle ilgili yayın yasağı getirmişti.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Merkel, kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştüMerkel, kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü
Malta'da başbakan yardımcısının, gazeteci Galizia'nın ölümünü planladığı iddia edildiMalta'da başbakan yardımcısının, gazeteci Galizia'nın ölümünü planladığı iddia edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan Eurovision eşcinsel

En Çok Okunan Haberler

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkel, kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü

Merkel, kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü

Irak'ın Necef kentindeki gösterilerde ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Komşuda tansiyon dinmiyor! Ölü sayısı artıyor

Trump'tan Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz "Şükran Günü" ziyareti

Kimse beklemiyordu! Trump'tan sürpriz ziyaret

Küba devlet televizyonu muhalif lider Ferrer'in cezaevi görüntülerini yayımladı

Küba'da muhalif liderin yeni görüntüleri çıktı!

Irak yönetimi, 28 göstericinin öldüğü Zikar vilayetinin komutanını görevden aldı

Irak 28 göstericinin öldüğü vilayetin komutanını görevden aldı

10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı!

10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.