O ülke 'çok gay' diye etkinlikten çekiliyor!

Başbakan Viktor Orban hükümeti, Macaristan’ın yarışmada yer almayacağını duyururken, kararın nedenine dair ise açıklama yapmadı. Fakat ülke içinde kararı eleştirenler, yarışmanın sağcı hükümet ve medya patronları tarafından 'fazla eşcinsel' bulunduğunu öne sürüyor.

Eleştirilerin odak noktasında ayrıca Macaristan’da hem hükümet hem de medya kanadında giderek "yükselen homofobik nefret söylemleri" var.

Macaristan Parlamento Başkanı ve Fidesz Partisi'nin kurucularından László Kövér’in geçtiğimiz aylarda bir seçim etkinliğinde eş cinsel eşlerin, evlat edinmesinin pedofiliyle eşdeğer olduğunu söylemesi, aynı zamanda "hükümet yanlısı" televizyon kanalında bir yorumcunun, Eurovision'a "eşcinsel filo" şeklinde atıfta bulunması ve yarışmaya katılmamanın ülkenin ruh sağlığı açısında daha faydalı olacağı yönündeki açıklaması da ülkede yükselen homofobik seslere örnek olarak gösteriliyor.

'EŞCİNSEL FİLO' GÖNDERMESİ

Macar devlet televizyonu MTVA içinden bir kaynak, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada çekilme adımı adına resmi bir neden belirtmese de, çalışanlar arasında yarışmanın "LGBT kültürüyle olan ilişkisinin hükümetin kararında etkili olduğu" görüşünün yaygın olduğunu belirtti.