BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Olumlu gelişmelere rağmen ekonomik ilişkilerimizin mevcut durumu yeterli değildir. Biz bunu çok daha ilerilere taşıyabiliriz. Hiçbir siyasi sorunu bulunmayan, ekonomik ilişkiler noktasında hukuki alt yapısı tamamlanmış, tarihi ve kültürel açıdan birer kardeş gibi yakın iki ülkenin ticaretinin daha üst seviyelerde olması gerekir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Marriot Otel'de düzenlenen Macaristan-Türkiye İş Forumu'nda katılımcılara hitap etti. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, iş adamlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'e nazik daveti için teşekkür eden Erdoğan, "Dün ve bugün Macar makamlarının sergilediği misafirperverlik karşısında kendimizi evimizde hissettiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum." dedi. Başkan Erdoğan, Macaristan'ı yabancı bir ülke olarak görmediklerini belirterek, şöyle devam etti: "Macaristan ile kökleri Orta Asya'ya uzanan kadim bağlarımız vardır. Dillerimize geçmiş ortak kelimeleriniz, türkülerimiz, müziklerimiz, bestelerimiz vardır. Barışın, muhabbetin ve dayanışmanın timsali Gül Baba gibi gönül erlerimiz, hak aşıklarımız vardır. Geçmişi 5 asra yaklaşan ve giderek güçlenen ikili münasebetlerimiz var. Bu ortak paydaların dünyada çok az ülkeye nasip olduğunu özellikle ifade etmek isterim."

Cumhurbaşkanı Ader'in davetine icabetle 5 yıl sonra cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki bu özel ilişkileri çok daha ileri seviyelere taşıyacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle değerli dostum Sayın Viktor Orban'ın huzurunda tüm Macar halkına ortak mirasımıza gösterdikleri ilgi ve özenden ötürü bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 aşkın Türk ve Macar iş adamıyla birlikte olduklarını, ikili görüşmelerin de yapıldığını belirterek, bu görüşmelerle birlikte geleceğe yönelik nasıl adımların atılabileceğinin değerlendirmesinin olduğunu söyledi. Türkiye Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ilişki ve ivme yakaladıklarına dikkati çeken Erdoğan, iki ülke arasında çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirdiklerini, başbakanlığı döneminde Budapeşte'ye 2005 ve 2013 yıllarında iki kez ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı. Siyasi düzeyde yakaladıkları ivmeyi 2013'te Başbakan Orban'ın ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısını yaparak taçlandırdıklarını dile getiren Erdoğan, üçüncü konsey toplantısını 2017 Haziran ayında Türkiye'de yaptıklarını, bir sonraki konsey toplantısını gelecek yıl Budapeşte'de yapmayı arzu ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, Karma Ekonomik Komisyon, Turizm Karma Komisyonu, Tarım Yürütme Komisyonu, Kara Ulaştırması Karma Komisyonu, Sanayi Ortak İşbirliği Komitesi İş Konseyi gibi çok sayıda ortak mekanizma teşkil ettiklerini vurguladı. Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Afrika ortak çalışma grubunun tesisini de son derece önemsiyorum. İstiyorum ki Türkiye-Macaristan iş birliğiyle Afrika'da ortak yatırımlara girelim. Yani burada Macar Eximbank'ı ile Türk Eximbank'ın da dayanışması, destekleriyle Afrika'da bizim özellikle 2005 yılından sonra kalktığımız atakla hemen hemen şu anda 41 ülkedeki oluşturduğumuz büyükelçiliklerle çok farklı bir alt yapının sahibi olduk. Tabi 54 ülkeye burada hükmetmek, bu çok önemli ve bu ülkeler üzerinde biz Macaristan'la ortak iş birliğine girebiliriz. Şu anda Afrika'nın beklentileri çok, adeta çorak bir alan diyebiliriz ve burada tarımdan sanayiye, sağlık, turizm, alt yapı, üst yapı bütün bu alanlarda birçok çalışmaları yapmak mümkün." İki ülke arasında 2009'da yaklaşık 1,5 milyar dolar olan ikili ticaretin 2017'de 2,6 milyar dolara yükseldiğini aktaran Erdoğan, "2018 yılının ilk 8 ayında ise bu 1,8 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Şimdi hedef 5 milyar doları yakalamak ki az önce Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi 6 milyar avro gibi bir hedefe ulaşmak bu her ikimizin de ortak bir hedefidir. Bu miktar aslında geçen yılın ilk 8 ayına kıyasla yüzde 8'lik bir artışa tekabül ediyor şu andaki rakam. Sadece ticaretimiz değil hamdolsun yatırımlarımız da günden güne artıyor." dedi.