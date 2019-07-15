Macaristan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasında gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, hain darbe girişimi esnasında ve terörle mücadele ederken yurt savunmasında hayatını kaybeden şehitleri ve gazileri minnetle andığını ve şehitlerin asla unutulmayacağını söyledi.

Darbe girişimi ile Türkiye'nin anayasal düzeninin, demokratik kurumlarının ve hukukun üstünlüğünün hedef alındığını vurgulayan Büyükelçi Oktay, ''15 Temmuz gecesi yaşananlar örgütün amaçlarına ulaşmak için vatana ihanet dahil her türlü suçu işlemekten, kendi halkının üzerine ateş açmaktan, Meclisimizi bombalamak ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı suikast düzenlemeye kalkışma dahi her türlü alçaklığı yapmaktan geri durmayacağını gözler önüne sermiştir.'' diye konuştu.