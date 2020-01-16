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  4. Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 115 bin ördek itlaf edildi

Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 115 bin ördek itlaf edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:51 | Son Güncelleme

Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 115 bin ördek itlaf edildi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 115 bin ördeğin itlaf edildiğini bildirdi.

Ofis tarafından yapılan açıklamada, Macaristan-Romanya sınırında bulunan Letavertes kentindeki çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi.

Kuş gribi virüsünün yayılmasının engellenmesi amacıyla 115 bin ördeğin itlaf edildiği belirtilen açıklamada ayrıca virüsün tespit edildiği çiftliğin 10 kilometrelik bölgesinin gözetim altına alındığı aktarıldı.

H5N8 virüsü dolayısıyla önceki günlerde Macaristan'da 50 bin, Polonya'da ise 100 binden fazla kümes hayvanı itlaf edilmiş, birçok ülke Polonya'dan kümes hayvanı ve yumurta ithalatını durdurmuştu.

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