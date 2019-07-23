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Macaristan'da ölüm tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 23:31 | Son Güncelleme

Bir minibüsün kapalı kasa kısmında gizlenerek Avusturya'ya geçmek isteyen 16 düzensiz göçmen, havasız kalarak ölmekten son anda kurtuldu

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'dan Avusturya'ya bir minibüsün kapalı kasa bölümünde gizlenerek geçmek isteyen 16 düzensiz göçmen, havasızlık nedeniyle ölmekten son anda kurtarıldı.

Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, Györ-Moson-Sopron Bölge Başsavcılığından yapılan açıklamada, geçen pazar günü 16 düzensiz göçmeni minibüsün kapalı kasasında taşıyan Romanya uyruklu kişinin "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada şüphelinin, 15'i Afganistan, 1'i İran uyruklu 16 kişiyi Macaristan'ın doğusundaki sınırda minibüsün kapalı kısmına bindirerek ülkenin batı sınırına doğru mola vermeden saatlerce yolculuk yaptığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin yolculuk esnasında havasızlıktan aracın kapısını açmak için zorladığı ve araca vurarak sürücüyü uyarmaya çalıştığı bilgisine yer verilen açıklamada, aracın Avusturya sınırında yer alan Sopran bölgesinde polisler tarafından durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, insan kaçakçısı olduğu iddia edilen şüphelinin Lüksemburg'da da arandığı bilgisi paylaşıldı.

- 71 sığınmacı havasızlıktan hayatını kaybetmişti

Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde, 27 Ağustos 2015'te Irak ve Afganistan vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuk, 15 metrekareden daha küçük bir alanda, havalandırması ve penceresi olmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen bir kamyonetle insan kaçakçıları tarafından Avusturya'ya götürülürken havasızlıktan hayatlarını kaybetmişti.

Macaristan'da olayla ilgili görülen davada, suç örgütü liderinin 100 bin avro için 71 sığınmacının ölümüne göz yumduğu ortaya çıkmıştı.

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