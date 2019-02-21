Macaristan'dan İsveç'e tepki

BUDAPEŞTE (AA) - İsveç'in Budapeşte Büyükelçisi, İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhall'ın Macar hükümetine yönelik açıklamalarından dolayı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına çağrıldı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Strandhall'ın, Macar hükümetine "Nazi" suçlamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Macar hükümetinin çocuk sahibi olmak isteyen Macar ailelere yardım ettiği belirtilen açıklamada, hükümetin parayı göçmenler yerine Macar ailelere harcadığı kaydedildi.

Strandhall, geçen günlerde yaptığı açıklamada, ''Macaristan'da olanlar korkutucu. (Macaristan Başbakanı Viktor) Orban şimdi de daha çok 'gerçek' Macar çocuğunun dünyaya gelmesini istiyor. Sağcı popülist politika 1930'lu yıllardan beri kadınların uzun mücadeleler neticesinde elde ettikleri kazanımları yok etmek istiyor.'' şeklinde konuşmuştu.

