Macaristan'dan İtalya'ya göçmen uyarısı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İtalyan hükümetinin düzensiz göçmenlere limanlarını açma kararını ''tehlikeli'' ve ''endişe verici'' olarak nitelendirdi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, İtalyan hükümetinin göçmen politikasına tepki gösterdi.

Avrupa'ya yeteri kadar düzensiz göçmenin ulaştığını savunan Szijjarto, "Macar hükümeti, İtalyan hükümetinin, Güney İtalya limanlarını yasa dışı göçmenlere açma kararını, endişe verici ve tehlikeli bir adım olarak değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın göçmen dalgasını karada, sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin de arasında bulunduğu önceki İtalyan hükümetinin ise denizde durdurduğunu iddia eden Szijjarto, İtalya hükümetinin son adımını "geri gidiş" olarak niteledi.

İtalyan hükümetinin izlediği politikanın insan kaçakçılarının çıkarına olduğunu savunan Szijjarto, "Biz İtalyan hükümetinin aksine sınırlarımızı koruyacağız ve yasa dışı göçmenlerin girişine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.