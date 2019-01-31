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Macaristan'dan Timmermans'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 19:52 | Son Güncelleme

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans'a göçmen düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamalar dolayısıyla tepki gösterdi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB Komisyonu Başkanlığına adaylığını açıklayan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın, göçmen düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Timmermans'ın, Avrupa'ya yönelen sığınmacılar için yeni bir kanal açmaya çalıştığını ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un adamı olduğunu öne sürdü.

Timmermans'ın göçmenleri Avrupa'ya getirmeye çalıştığını ve açık bir şekilde "Soros'un adamı" olduğunu iddia eden Szijjarto, ''Net bir şekilde Soros'un adamı hakkında konuşuyoruz. Eğer böyle olmasaydı Brüksel'de Soros'u dört defa, George Soros'a bağlı kuruluşların temsilcilerini ise sayısız kez kabul etmezdi.'' diye konuştu.

Szijjarto, göçün organize edilmemesi, bilakis durdurulması gerektiğini ancak Soros'un talimatı üzerine Timmermans ve Avrupa sosyalistlerin Avrupa'ya yönelen göçü arttırmak istediğini iddia etti.

Suriye ve Libya krizlerinde herhangi bir ilerlemenin sağlanamadığını kaydeden Szijjarto, her an Orta Doğu ve Kuzey Afrika üzerinden 30-35 milyon düzensiz göçmenin Avrupa'ya gelmek için harekete geçebileceğini savundu.

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AB Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans Macaristan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto

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