Bilindiği üzere koronavirüs kapsamında uygulanan HES kodu uygulaması, riskli veya risksiz bireylerin belirlenmesi amacını taşıyordu. Bakan Koca, HES kodu uygulamasının kaldırılacağını açıkladı. Buna göre artık girişlerde HES kodu kontrolü yapılmayacak. Öte yandan hayatımıza koronavirüsle beraber giren 'maske' meselesi hakkında da önemli karar alındı ve bu karar aktarıldı. Peki maçlara aşısız girilecek mi? Maçlara aşılı girmek zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

MAÇLARA AŞISIZ GİRİLECEK Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuyla alakalı geçtiğimiz aylarda duyuru yaptı. Maçlarda stadyumlara girişte 3’üncü doz aşısı olmayanların alınmayacağı belirtildi. Söz konusu karara göre, hatırlatma dozunu olanlarda 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacak.

TFF’nin sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ”Tüm dünyada, özellikle de Avrupa’da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır.

Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir.

Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır.”

MASKE KALKIYOR MU?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Koca, açık alanlarda maske uygulamasının kalkacağını ancak kapalı alanlarda devam edeceğini açıkladı. Ancak havalandırmanın yeterli olduğu ve tedbirlerin uygulandığı kapalı ortamlarda maske kullanılması zorunlu olmayacak. Öte yandan artık HES kodu talep edilmeyecek.

Bakan Koca, "Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maskelere devam edeceğiz. Kapalı alan olup maskeler korunuyorsa maskeyi takmak şart değil diyoruz." ifadelerini kullandı.

