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Macro Center çalışma saatleri nedir? Macro Center şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizin birçok ilinde şubesi bulunan ve ürün çeşitliliği olarak zengin bir içeriğe sahip olan Macro Center çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bünyesinde yabancı markalardan, Türk markalara kadar pek çok ürün bulunduran market uzun yıllardır halka hizmet vermeye devam ediyor. Marketten alışveriş yapmak isteyenler mesai saatleri araştırıyor ve öğrenmek istiyor. Macro Center şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Macro Center çalışma saatleri nedir? Macro Center şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Macro market açılış ve kapanış saatleri sorusu birçok kişi tarafından soruluyor. Marketin açılış ve kapanış saatleri mağazadan mağazaya göre değişiklik gösteriyor. Macro Center hafta sonu çalışma saatleri de aynı şekilde mağazasına göre değişkenlik gösteriyor. Alışveriş merkezi içinde olan Macro Center şubelerinin açılış ve kapanış saatleri diğer şubelere göre farklı saatlerde açılıp kapanıyor. Macro Center çalışma saatleri mağazadan mağazaya göre değişkenlik gösteriyor.

Macro Center mesai saatleri nedir?

Türkiye'nin zincir marketleri arasında daha çok lüks bir konsepte sahip olan ve sık tercih edilen marketlerden biri olan Macro Center, 1991 yılından beri halka hizmet veriyor. Türkiye'de 13 farklı şehirde şubesi olan Macro Center mesai saatleri alışveriş yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Macro Center mağazaları hem hafta içi hem de hafta sonu hizmet vermeye devam eder ancak Macro Center çalışma saatleri bölgeden bölgeye ya da şubelere göre değişiklik gösterebilir.

Macro Center şubeleri saat kaçta açılıyor?

Macro Center mesai saatleri arasında hizmet vermeye devam eder. Bu bağlamda Macro Center açılış saati 08.30 ila 10.00 arasında değişiklik gösterir. Bazı marketler cuma günleri, cuma namazı dolayısıyla çalışmalarına ara verirken Macro Center cuma çalışma saatleri düzenlemesinde herhangi bir değişiklik olmaz. Macro Center cuma günleri de herhangi bir aralık olmadan devam ediyor.

Her ay ayın ürünlerini belirleyen ve bu ürünleri indirimli bir şekilde satışa sunan market aktüel ürünleri ile de dikkat çekiyor. Kampanya ve broşürleri inceleme fırsatı sunan Macro Center öğle arası saatleri arasında da ara vermeden vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.

Macro Center şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Mağazaya göre değişkenlik gösteren Macro Center kapanma saati de açılış saati gibi değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak Macro Center kapanış saati 21.00 ila 22.00 arasındadır.

Macro Center cumartesi pazar kaça kadar açık?

Macro Center hem hafta içi hem de hafta sonu yani haftanın 7 günü ara vermeksizin çalışmaya devam ediyor. Çalışma saatlerinde haftanın her günü bir değişim olmadan aynı saat aralığından hizmet veren Macro Center hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi çalışma saatleri gibidir.

Pazar günü Macro Center açık mı?

Mağazadan mağazaya göre pazar günü çalışma saatleri değişiklik gösterir ancak Macro Center hafta sonu cumartesi ve pazar günleri hizmet vermeye devam eder. Macro Center hafta sonu çalışma saatleri sabah 08.30 - 10.00 ila 21.00 - 22.00 arasındadır.

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