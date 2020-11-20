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Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor

20.11.2020 07:16 | Son Güncelleme:
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Macron, Dağlık Karabağ'da uluslararası gözlemcilerin görev almasını istiyor

Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren ateşkes anlaşmasından 10 gün sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi, ateşkese uyulup uyulmadığının takip edilmesi için Minsk Grubu ve uluslararası gözlemcilerin devreye girmesi çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren ateşkes anlaşmasından 10 gün sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi, ateşkese uyulup uyulmadığının takip edilmesi için Minsk Grubu ve uluslararası gözlemcilerin devreye girmesi çağrısında bulundu.

9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ'da Rusya'nın 1960 barış gücü askeri tampon görevi görecek.

Ateşkese varılan süreçte rol oynayan Türkiye de, Azerbaycan topraklarında kurulacak bir ortak merkezde, Rus askeri yetkilileriyle birlikte ateşkese uyulup uyulmadığını takip edecek. Henüz detaylar açıklanmasa bile Türk askerinin sahada olmayacağı, ortak merkezde görev yapacağı belirtiliyor.

1994'ten bu yana gerilimin ve zaman zaman çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan ve Ermenistan arasında müzakereleri yürütmek üzere oluşturulan Minsk Grubu ise, sürecin dışında kaldı.

Rusya'yla birlikte Fransa ve ABD de Minsk Grubu'nun eşbaşkanları.

"Paris, uluslararası gözlem gücü oluşturulması için bastırıyor"

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Minsk Grubu'nun da devreye girmesini ve Dağlık Karabağ'da uluslararası bir gözlem gücünün sahada görev almasını ve gelecekte kalıcı çözüm için yürütülecek müzakerelerde dışarıda bırakılmamasını istiyor.

https://youtu.be/\_0hINYRzpM0

Macron'un Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından gelen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında "Çatışmaların sona ermesiyle birlikte şimdi Dağlık Karabağ'daki nüfusun korunması ve son haftalarda evlerini terk eden on binlerce kişinin güvenli şekilde evlerine dönüşünün sağlanması için iyi niyetli müzakerelere başlanmalı" ifadelerine yer verildi:

"Minsk Grubu'nun ateşkesi gözlemlemede rol almasını istiyoruz."

67 milyon nüfuslu Fransa'nın yaklaşık 500 bin Ermeni kökenli vatandaşı var.

Reuters'a konuşan Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Paris'in bölgede uluslararası gözlem gücü oluşturulması için bastırdığını, böylece Dağlık Karabağ'ı çatışmalar sürerken terk eden Ermeni nüfusun güvenli şekilde geri dönüşünü sağlamayı ve müzakere masasında yer almayı umduğunu söyledi. Rusya ve Türkiye'nin, İran'ın da katılımıyla Suriye'de çözüm için oluşturduğu Astana formatını hatırlattı:

"Rusların ateşkes takibi formülü için Türklerle görüştüğünü anlıyoruz Ama bunun olmasını istemiyoruz. Bu bölgede yeni bir Astana sürecinin tekrarı anlamına gelir. Bir tarafta Minsk Grubu, diğer tarafta Astana olmaz. Ruslar bir noktada seçim yapmak zorunda."

Macron, Türkiye'nin altı hafta süren çatışmalarda Azerbaycan'a verdiği desteği ve savaşa müdahil olmasını sert sözlerle eleştirmişti. Ankara ise, 26 yıldır soruna çözüm bulamadığı gerekçesiyle Minsk Grubu'nu eleştiriyor.

https://youtu.be/pUnz\_VU7YKE

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