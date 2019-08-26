Macron eşinin yaşıyla alay eden Bolsonaro'ya 'saygısız' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşinin yaşıyla alay eden bir sosyal medya paylaşımında bulunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun "kaba olduğunu" söyledi.

Bolsonaro'nun bir destekçisi, Macron'un 66 yaşındaki eşi Brigitte hakkında bir Facebook paylaşamı yapmış ve yaşıyla alay etmişti.

Paylaşımda Macron'un eşi, Bolsonaro'nun 37 yaşındaki eşi Michelle Bolsonaro ile kıyaslanıyor ve "Şimdi Macron'un neden Bolsonaro'ya rahat vermediğini anlıyorsunuz" yazıyordu.

Bolsonaro ise bu paylaşıma "Adamı aşağılamayın… ha ha" yorumu yapmıştı.

Gazetecilerin bu paylaşım hakkındaki görüşlerini sorduğu Macron, Bolsonaro'nun yorumunun "son derece kaba ve üzücü" olduğunu söyledi:

"Eşim hakkında çok saygısız şeyler söyledi. Brezilya halkına büyük saygım vardır ve bu konuda umut edebileceğim tek şey yakında bu göreve layık bir devlet başkanlarının olması."

Aşırı sağcı Bolsonaro bugüne kadar kadınlar, siyahlar ve azınlıklar hakkında hakaret içeren pek çok söz söyledi.

Bunların en ünlülerinden biri Eylül 2014'te solcu kongre üyesi Maria do Rosario ile girdiği tartışmada kullandığı ifadelerdi.