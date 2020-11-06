HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macron 'İfade özgürlüğünün sınırları olmalı' diyen Kanada Başbakanı Trudeau'yla telefonda görüştü, iki lider dayanışma mesajı verdi

Macron 'İfade özgürlüğünün sınırları olmalı' diyen Kanada Başbakanı Trudeau'yla telefonda görüştü, iki lider dayanışma mesajı verdi

06.11.2020 13:57 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ifade özgürlüğü konusunda yaşadıkları anlaşmazlığın ardından Perşembe günü bir telefon görüşmesi yaptı. İki ülkeden yapılan açıklamalarda Macron ve Trudeau'nun, ifade özgürlüğünün yanı sıra insan hakları ve "terörizme karşı beraber mücadele etme" konularını ele aldığı aktarıldı.

Macron 'İfade özgürlüğünün sınırları olmalı' diyen Kanada Başbakanı Trudeau'yla telefonda görüştü, iki lider dayanışma mesajı verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ifade özgürlüğü konusunda yaşadıkları anlaşmazlığın ardından Perşembe günü bir telefon görüşmesi yaptı.

İki ülkeden yapılan açıklamalarda Macron ve Trudeau'nun, ifade özgürlüğünün yanı sıra insan hakları ve "terörizme karşı beraber mücadele etme" konularını ele aldığı aktarıldı.

Trudeau görüşmede Kanada'nın "terör saldırıları ve şiddet olayları" sonrası "Fransa halkıyla" dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice'de düzenlenen ve üç kişi öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı için "İslamcı terör saldırısı" ifadesini kullanmıştı.

Justin Trudeau ise Fransa'da Paris ve Nice'de düzenlenen saldırıları kınamış ancak "ifade özgürlüğünün sınırları olması gerektiğini" söylemişti.

Trudeau, "Başkalarına saygıyla davranmak zorundayız, toplumu ve gezegeni paylaştığımız kişileri zorla ya da gerek olmadan incitmemeliyiz. Kalabalık bir sinema salonunda 'Yangın var' diye bağıramayız, her zaman bir sınır vardır" demişti.

Macron, Quebec Başbakanı Legault'u aramıştı

Macron, Trudeau'nun bu sözleri üzerine Fransa'yı desteklediklerini açıklayan Kanada'nın Quebec bölgesinin başbakanı Francois Legault'u aramış ancak Trudeau'yu aramamıştı.

Trudeau daha sonra sözlerine açıklık getirerek ifade özgürlüğünü her zaman desteklediklerini söylemişti.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen ay Samuel Paty adlı bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Samuel Paty, sınıfta öğrencilerine Muhammed Peygamber'in karikatürleri üzerinden ifade özgürlüğünden bahsetmişti.

Macron karikatürlerin yayımlanmasını savunmuş, birçok Müslüman ülkede Fransız ürünlerinin boykot edilmesi için kampanya başlatılmıştı.

Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Ermeni askeri kışlası vuruldu! Şuşa'ya ilerliyorlarErmeni askeri kışlası vuruldu! Şuşa'ya ilerliyorlar
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Diğer Haberler
14 kadını öldüren seri katilden polise eleştiri!
14 kadını öldüren seri katilden polise eleştiri!
Ermeni askeri kışlası vuruldu! Şuşa'ya ilerliyorlar
Ermeni askeri kışlası vuruldu! Şuşa'ya ilerliyorlar
Almanya'dan Trump'a mesaj!
Almanya'dan Trump'a mesaj!
Uzun süreli Covid-19’un sebebi nedir? Bilim dünyasından ilk açıklama
Uzun süreli koronanın sebebi nedir?
Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı
Çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı!
Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı
Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.