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Macron sarı yeleklilerin taleplerine yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:52 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çalışan vatandaşların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini ve şirketlerin ödemesi gereken bazı vergilerin kaldırılacağını açıkladı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çalışan vatandaşların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini ve şirketlerin ödemesi gereken bazı vergilerin kaldırılacağını söyledi.

Macron, sarı yeleklilerin eylemlerinin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak ve taleplerine yanıt vermek için ülke çapında düzenlenen "ulusal müzakere" toplantılarının ardından Elysee Sarayı'nda basın toplantısı yaptı.

Sarı yeleklilerin eylemlerinin sürdüğünü ancak kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Macron, aralık ayında sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin bazı düzenlemeler getirdiğini hatırlattı.

Ülkede son iki yılda yapılan reformları doğru bulduğunu ve devam etmesi gerektiğini dile getiren Macron, "Sarı yelekliler hareketi derin bir adaletsizlik duygusunu aktarıyor." dedi.

Macron, ülkede oy kullanma zorunluluğu getirilmesine yönelik bir talebin olduğunu ancak bunu doğru bulmadığını ve şu an yaşanan sorunlara çözüm üretmediğini söyledi.

- Gelir vergisi ve emeklilik maaşı

Halkın referanduma gidebilmesi için gereken imza sayısının 4,5 milyondan 1 milyona indirileceğini açıklayan Macron, 2022'ye kadar belediye başkanlarının onayı olmadan kentlerde okul ve hastanelerin kapatılamayacağını kaydetti.

Macron, çalışan vatandaşların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini bildirdi.

Şirketlerin de ödemesi gereken bazı vergilerin kaldırılacağını ve kamu harcamaların düşürüleceğini ifade eden Macron, öğrencilere daha iyi eğitim verilebilmesi için anaokul ve ilkokullardaki sınıfların birkaç sene içinde 24 öğrenciyi geçmeyeceğini açıkladı.

Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşına 1 Ocak itibarıyla yeni düzenleme getirileceğini belirtti.

Emeklilik sisteminin daha adil olması ve emeklilik maaşının en az bin avro olması gerektiğini söyleyen Macron, iklim değişikliği ile mücadelenin ülkenin ve Avrupa'nın kalbinde yer alması gerektiğini ifade etti.

Macron, yurt dışından gelen fonların kontrolünü güçlendirmek istediğini dile getirdi.

Ülkenin göçmen politikasının yeniden inşa edilmesinin önemine dikkati çeken Macron, Avrupa'nın da bu konuda iş birliğini güçlendirmesi ve bu çerçevede Schengen bölgesine ilişkin yeni çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Macron, iltica için gerekli şartlara sahip kişilerin ülkeye kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkenin göçmen politikasına ilişkin her yıl parlamentoda bir oturum düzenleneceğini söyleyen Macron, ayrıca iltica hakkını kötüye kullananlarla da mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

- Mezun olduğu okulu kapatmak istiyor

Macron, şu an herhangi bir konuda referanduma gitmeyi düşünmediğini ancak gerektiğinde referandum yapılabileceğini ifade etti.

Fransa'da elitlerin okulu sayılması ve devlete yönetici yetiştirmesiyle öne çıkan Ulusal İdarecilik Okulunu (ENA) kapatmak istediğini kaydeden Macron, 2004'te mezun olduğu ENA'nın yerine daha iyi bir eğitim kurumunun kurulması gerektiğine dikkati çekti.

- "Bir sonraki seçim umrumda değil"

Macron, bir gazetecinin 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili sorusuna, "Bir sonraki seçim umrumda değil. Görevimi başarıyla tamamlamak istiyorum. Ülkemin başarılı olmasını istiyorum çünkü onu her şeyden daha çok seviyorum. Bugün bu benim konum değil. 5 yıl önce de bu benim konum değildi." şeklinde yanıt verdi.

Milletvekili ve senatörlerin sayısının yüzde 25-30 azaltılacağını belirten Macron, parlamentoda tüm siyasi partilerin orantılı temsil edileceğini söyledi.

Macron, geçen pazartesi yapması planlanan açıklamasını, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın nedeniyle iptal etmişti.

Ülke çapında düzenlenen "ulusal müzakere" toplantıları 3 ay sürmüştü.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa macron Sarı yelekliler

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