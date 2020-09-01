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Macron'un ziyareti Lübnanlıları rahatsız etti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 23:08 | Son Güncelleme

Lübnanlı gazeteci, yazar ve akademisyenler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ziyaretini Lübnan'ın işlerine müdahale şeklinde yorumladı.

Macron'un ziyareti Lübnanlıları rahatsız etti

Gazeteci Hasan el-Layık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın doğrudan Fransız yönetimi altında olduğunu savundu.

Layık, mesajında "Başbakan Fransa tarafından seçildi. Hükümet doğrudan Fransız yönetimi altında kuruluyor, bakanlıklar açıklanıyor, limanı yeniden inşa etmek için planlar yapılıyor, Lübnan Bankası'nda adli soruşturma yürütülüyor, Riyad Selame'nin geri çekilmesi sağlanıyor ve elektrik tamir ediliyor." ifadesini kullandı.

"FRANSA-İRAN ANLAŞMASININ SONUCU İŞTE BU"

Yazar Cercis Hayik de "Fransa-İran anlaşmasının sonucu işte bu: Zaman harcamak için Edib hükümete başkanlık ediyor, halk ise Nevvaf Selam'ın başbakan olmasını istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacı ve yazar Nizar Sellum ise sosyal medya hesabında, "Başbakanın kim olacağı konusundaki istişarelerde milletvekilleriyle Cumhurbaşkanı Mişel Avn mı görüşür yoksa Macron mu?" diye sordu.

Profesör Esad Ebu Halil de hükümetin kurulmasına Fransa'nın müdahale etmesiyle geçmişte Suriye rejiminin müdahalesi arasında bir fark olmadığına işaret etti.

Ebu Halil, şöyle devam etti:

"Medenileşen Lübnanlı, hükümetin, (Eski Suriye İstihbarat Başkanı ve Eski içişleri Bakanı General) Gazi Kenan tarafından kurulduğu bir aşamadan hükümetin Macron tarafından kurulduğu bir aşamaya geçtiğinde medenilikte yüceldiğini hissediyor."

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün Beyrut Limanı'nda patlamanın yaşandığı bölgeyi ziyaretinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Macron, "Koordinasyona ihtiyaç var. Şeffaflık ve bilgi alışverişi konusunda sorun olduğunu düşünüyorum. Çabaları birleştirmek için BM platformunda çalışmak gerek. Ve yardımlar takip edilmeli." demişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnan'a ikinci ziyaretini gerçekleştiren Macron, bu sabah Lübnan Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmış ve bu kapsamda Beyrut'un kuzeyinde Lübnan sediri dikmişti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA VE HÜKÜMETİN İSTİFASI

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'nda patlamaya tepki olarak düzenlenen protesto eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini dün Mustafa Edib'e vermişti. (AA)

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