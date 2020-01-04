Macron ve Salih'ten "Irak'ın uluslararası çatışma sahasına dönüştürülmemesi" vurgusu

BAĞDAT (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'ın uluslararası çatışma sahasına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Iraklı mevkidaşı Salih ile telefonda görüştü.

Irak'ta ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Salih, Irak'ın, dost ülkelerin bölgedeki istikrarın sağlanması için sunduğu desteği takdirle karşıladığını belirtti.

Salih, ülkesinin bölge ile dünyada istikrar ve uyum unsuru olmaya ve topraklarının bir çatışma sahasına dönüşmesini engellemeye önem verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Salih, Irak'ın egemenliğinin korunmasının, teröre karşı mücadelenin tamamlanmasının ve ülkenin yeniden inşasının hem Irak hem de uluslararası toplumun önceliği olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkesinin Irak'ın istikrarı, egemenliği ve topraklarının güvenliğini önemsediğini belirterek, Orta Doğu'nun istikrarının, Irak'ın uluslararası ve bölgesel krizlerin dışında tutulmasını gerektirdiğini söyledi.