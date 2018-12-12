HABER

Macrotis: A Mother’s Journey Sistem Gereksinimleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.12.2018 23:18 | Son Güncelleme

Bulmaca, platform türlerini bir arada sevenlere özel geliştirilen Macrotis A Mother's Journey, anne keseli tavşanın zorlu mücadelesini konu alıyor.

Macrotis: A Mother’s Journey Sistem Gereksinimleri

Anne keseli tavşan olarak amacımız, sel baskını yüzünden kaybettiğimiz yavrularımızı bulmak. Tabii hiçbir şey planladığımız gibi ilerlemiyor. Yolumuzu kapatan türlü zorluklar, yıkılmaz taşların kapattığı koridorlar, boyumuzu aşan göletler ve çok daha fazlasını aşmak için yeteneklerimizi kullanmamız gerekiyor.

2019 yılının başlarında çıkması beklenen Macrotis, 2,5 boyutlu dinamiklere sahip. Ayrıca oyunun çıkışı İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Türkçe, Rusça, Çince ve Japonca olacak.

Oyunun sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

MİNİMUM:

    İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core i3
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 840M
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

    İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

https://karikocagaming.com/haberler/macrotis-a-mothers-journey-sistem-gereksinimleri

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Rus devlet televizyonunun övdüğü 'ileri teknoloji robot', kostüm giymiş insan çıktıRus devlet televizyonunun övdüğü 'ileri teknoloji robot', kostüm giymiş insan çıktı
Huawei Nova 4 sızdırıldı!Huawei Nova 4 sızdırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macrotis A Mother's Journey teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzman çavuşa suçüstü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzman çavuşa suçüstü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Fatih Portakal'a bir şok daha! O sözleri başına bela oldu

Fatih Portakal'a bir şok daha! O sözleri başına bela oldu

Melih Gökçek'ten öğrenciye tecavüz yanıtı: Yapıyorsan sonuçlarına katlanırsın

Melih Gökçek'ten öğrenciye tecavüz yanıtı: Yapıyorsan sonuçlarına katlanırsın

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei Nova 4 sızdırıldı!

Huawei Nova 4 sızdırıldı!

Vivo Nex Dual Display Edition tanıtıldı!

Vivo Nex Dual Display Edition tanıtıldı!

Instagram'da premium hesap dönemi başlıyor!

Instagram'da premium hesap dönemi başlıyor!

Windows 10 güncellemesiyle bu yenilikler gelecek

Windows 10 güncellemesiyle bu yenilikler gelecek

Apple tüketiciyi çileden çıkarttı

Apple tüketiciyi çileden çıkarttı

Qualcomm Apple savaşında son durum

Qualcomm Apple savaşında son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.