Macrotis: A Mother’s Journey Sistem Gereksinimleri

Anne keseli tavşan olarak amacımız, sel baskını yüzünden kaybettiğimiz yavrularımızı bulmak. Tabii hiçbir şey planladığımız gibi ilerlemiyor. Yolumuzu kapatan türlü zorluklar, yıkılmaz taşların kapattığı koridorlar, boyumuzu aşan göletler ve çok daha fazlasını aşmak için yeteneklerimizi kullanmamız gerekiyor.

2019 yılının başlarında çıkması beklenen Macrotis, 2,5 boyutlu dinamiklere sahip. Ayrıca oyunun çıkışı İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Türkçe, Rusça, Çince ve Japonca olacak.

Oyunun sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 İşlemci: Intel Core i3 Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 840M DirectX: Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

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İşletim Sistemi: Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

https://karikocagaming.com/haberler/macrotis-a-mothers-journey-sistem-gereksinimleri

