Macrotis: A Mother’s Journey Sistem Gereksinimleri

Anne keseli tavşan olarak amacımız, sel baskını yüzünden kaybettiğimiz yavrularımızı bulmak. Tabii hiçbir şey planladığımız gibi ilerlemiyor. Yolumuzu kapatan türlü zorluklar, yıkılmaz taşların kapattığı koridorlar, boyumuzu aşan göletler ve çok daha fazlasını aşmak için yeteneklerimizi kullanmamız gerekiyor.
2019 yılının başlarında çıkması beklenen Macrotis, 2,5 boyutlu dinamiklere sahip. Ayrıca oyunun çıkışı İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Türkçe, Rusça, Çince ve Japonca olacak.
Oyunun sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.
MİNİMUM:
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core i3
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 840M
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
https://karikocagaming.com/haberler/macrotis-a-mothers-journey-sistem-gereksinimleri
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