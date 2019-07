Madalyasını mezarını ziyaret ettiği şehit kuzenine hediye etti

Bu sırada şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın annesi Üftadiye Üçkan ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Üçkan'ın, oğlunun mezarı başında fotoğrafına sarılarak ağlaması herkesi duygulandırdı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, "Gencimizin bu hassas ve nazik davranışı bizleri duygulandırdı. Şehitlerimizin arkasından, 'Şehitler ölmez' diye sloganlar atılır. Gerçekten bugün burada şehitlerin ölmediğini bir kez daha bu genç arkadaşımız bize hatırlattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Şehidimizi de rahmetle anıyorum" dedi.

'HEM HÜZÜNLÜ HEM DE GURUR VERİCİ BİR AN'

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer de, "Kısa bir süre önce hakkın rahmetine kavuşan şehidimiz Emre Üçkan kardeşimizin kuzeni İsmail Parlak kardeşimiz çok düşünceli bir davranışla şehidimizin ismini tüm dünyaya bu müsabaka sayesinde duyurmuş oldu. Bu bizim için her ne kadar hüzünlü bir an ise aynı zamanda gurur verici bir an da oldu. İsmail kardeşimizi şahsında tüm Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Şehidimize ve tüm şehitlerimiz rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum" diye konuştu.