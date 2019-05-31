MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ MAHSUR (1)

ZONGULDAK’taki kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Göçük, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kaçak olarak işletildiği öğrenilen maden ocağında çalışan işçilerden 2’si göçükte kaldı. İhbar üzerine ocağa AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, yönlendirildi. İşçilerden 1’inin yaralı kurtulduğu, diğer işçi Erol Maraz’ın göçükte kaldığı öğrenildi. Ekipler, göçükte kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)

