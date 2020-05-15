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Maden ocağındaki 8 işçi koronavirüse yakalandı, çalışanlar karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 02:00 | Son Güncelleme

Kastamonu’da bir maden ocağında 8 işçi koronavirüse yakalanınca madende çalışan işçiler, yurtta karantinaya alındı.

Maden ocağındaki 8 işçi koronavirüse yakalandı, çalışanlar karantinaya alındı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında 8 işçide yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilk olarak maden ocağında çalışan 8 işçi, geniş güvenlik önlemleri altında Kastamonu’ya getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Şeyh Şabanı Veli Yurdu'nda karantinaya alındı.

DİĞER İŞÇİLER DE KARANTİNAYA ALINDI

Ardından Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, işçilerle temas halinde olduğu düşünülen 117 işçinin de karantinaya alınmasına karar verdi. 117 işçi, güvenlik önlemleri altında Hanönü ilçesinden Kastamonu’ya getirilerek Şeyh Şabanı Veli Yurdunda karantina altına alındı.

Ayrıca maden ocağında tedbirler en üst düzeye çıkartılarak dezenfekte ediliyor. (İHA)

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