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Madonna, yeni poposuyla ses getirmişti! Son noktayı böyle koydu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 07.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız yaşayan efsane Madonna, geçtiğimiz günlerde evlat edindiği oğlunun sahnesine çıkmış, poposunun görünümüyle oldukça ses getirmişti. Madonna popo implantı yaptırdığı iddialarına son ise son noktayı böyle koydu.

Madonna, yeni poposuyla ses getirmişti! Son noktayı böyle koydu

Yılbaşı gecesinde yıllar önce evlat edindiği oğlu David'in sahnesini paylaşan Madonna, o gün bugündür poposuna estetik yaptırıp yaptırmadığıyla konuşuluyordu. Günlerce sosyal medyada konuşulan bu olaya Madonna instagram hesabından 'kimsenin onayını istemiyorum' notuyla cevap verdi.

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80'li yıllardan itibaren insanların kendisi hakkında ne düşündüğü ile ilgilenmediğini her zaman açıkça söyleyen pop yıldızı Madonna 2019 yılında da aynı tutumu sergilemeye devam edeceğini bir kez daha gösterdi.

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Popo estetiği yaptırdığı söylentilerine selfie fotoğrafıyla cevap veren Madonna şunları yazdı: ''Kimsenin onayını istemiyorum. Herkes gibi ben de vücudum hakkında bir şeyler yapma hakkına sahibim. Teşekkürler 2019. Harika bir yıl olacak.''

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Dedikodular Madonna'nın sahnedeki fotoğraflarının normalden daha belirgin bir popülasyonla ortaya çıkmasından sonra başladı.

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madonna popo estetik Madonna

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