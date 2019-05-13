HABER

Madonna'ya "Eurovision'u boykot et" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 20:19 | Son Güncelleme

Filistin destekçisi aktivistler, Madonna'nın bir şarkısının sözlerini değiştirerek Amerikalı şarkıcıya İsrail'de düzenlenecek Eurovision'a gitmeme çağrısı yaptı

LONDRA (AA) - Filistin destekçileri, Amerikalı şarkıcı Madonna'dan, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesini istedi.

Londra Filistin Eylem Grubu üyeleri, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları bir kliple Madonna'ya çağrı yaptı.

Amerikalı şarkıcının Papa Don't Preach adlı şarkısının sözlerinin değiştirilerek kullanıldığı çağrıda, "Madonna sana bir tavsiye verelim, Madonna, Eurovision'a gitme, Madonna gitme, doğru kararı ver, Apartheid'ı boykot etmelisin." ifadesi kullanıldı.

Madonna'nın cumartesi Tel Aviv'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alması bekleniyor.

İsrail medyasına göre, Amerikalı şarkıcı, 40 koro üyesi, 25 dansçının yanı sıra koreografi, sahne, ışık ve görsel şovdan sorumlu onlarca profesyonelin de aralarında olduğu 135 kişilik bir grupla Tel Aviv'e gidecek.

PARTNEREl ele geldilerEl ele geldiler
Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit
İzmir'de, Soma eylemiİzmir'de, Soma eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boykot Filistin israil madonna

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

Trump'tan Çin'e gözdağı

Trump'tan Çin'e gözdağı

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Sesiyle herkesi büyüledi! Şimdiden favori aday oldu

Sesiyle herkesi büyüledi! Şimdiden favori aday oldu

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.