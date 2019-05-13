LONDRA (AA) - Filistin destekçileri, Amerikalı şarkıcı Madonna'dan, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesini istedi.

Londra Filistin Eylem Grubu üyeleri, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları bir kliple Madonna'ya çağrı yaptı.

Amerikalı şarkıcının Papa Don't Preach adlı şarkısının sözlerinin değiştirilerek kullanıldığı çağrıda, "Madonna sana bir tavsiye verelim, Madonna, Eurovision'a gitme, Madonna gitme, doğru kararı ver, Apartheid'ı boykot etmelisin." ifadesi kullanıldı.

Madonna'nın cumartesi Tel Aviv'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alması bekleniyor.

İsrail medyasına göre, Amerikalı şarkıcı, 40 koro üyesi, 25 dansçının yanı sıra koreografi, sahne, ışık ve görsel şovdan sorumlu onlarca profesyonelin de aralarında olduğu 135 kişilik bir grupla Tel Aviv'e gidecek.

