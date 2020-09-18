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Madrid’deki 6 bölgede 21 Eylül’den itibaren karantina tedbirleri uygulanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2020 22:41 | Son Güncelleme

İspanya’nın başkenti Madrid’in bölgesel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede 21 Eylül’den itibaren karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu. Kısıtlamalardan yaklaşık 850 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Madrid’deki 6 bölgede 21 Eylül’den itibaren karantina tedbirleri uygulanacak

Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinde yeniden tırmanışa geçmesinin ardından birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye başladı. İspanya’nın başkenti Madrid’in bölgesel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede 21 Eylül’den itibaren karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

TOPLANTILAR 6 KİŞİ İLE SINIRLANDIRILACAK

Getirilen kısıtlamaların yaklaşık 850 bin kişiyi etkileyeceği düşünülüyor. Kısıtlamaların uygulanacağı 6 bölgede parklara ve kamuya açık olan alanlara erişim kısıtlanacak. Toplantılar 6 kişi ile sınırlandırılacak. İşletmeler ise yerel saatle 22:00’de kapatılacak.

Bölge Lideri Isabel Diaz Ayuso bugün yaptığı açıklamada, başkentte bulunan 6 bölgede, bölgeler arası ve bölge içi hareketlerin kısıtlanacağını aktardı. Ayuso, 100 bin kişide bin vaka sayısına ulaşılması nedeni ile bu bölgelerin seçildiğini ifade ederken, "Kilitlenmeden ve ekonomik felaketten kaçınmalıyız. Tüm vatandaşları kısıtlama zamanının geldiğini düşünmüyoruz. Bunun yerine mükemmel bir şekilde belirlediğimiz alanlarda önlemleri uygulama zamanı" dedi.

Öte yandan İspanya’da toplam vaka sayısı 640 bin 40’a, toplam can kaybı ise 30 bin 500’e ulaştı.

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