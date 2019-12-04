Maduro dahil 29 kişinin 15 ülkeye seyahati yasaklandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve müttefiklerinin Amerika kıtasındaki 15 ülkeye seyahat etmesi yasaklandı.

Kolombiya’da dün gerçekleştirilen toplantının ardından Nicolas Maduro’nun da aralarında olduğu 29 Venezuelalının Amerika kıtasındaki 15 ülkeye seyahat etmesi yasaklandı. Toplantıda, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) bünyesinde faaliyet gösteren Amerikalılar Arası Karşılıklı Yardım Antlaşması (TIAR) katılımcısı Brezilya, ABD, Şili ve Peru’dan temsilciler yer aldı. 15 TIAR ülkesine seyahat etmesi yasaklanan isimler arasında Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello gibi Maduro müttefikleri yer alıyor.

Venezueladan uzak durmalarını isteyen Cabello, “Emperyalist girişimleri ve Kuzey Amerikalı müttefiklerin Venezuela’nın içişlerine karışmasını reddediyorum” dedi.

Muhalif lider Juan Guaido’nun temsilcisi olarak toplantıya katılan Julio Borges yaptığı açıklamada Maduro’ya bağlı yaklaşık 500 kişinin de çeşitli yaptırımlar uygulanarak hedef alındığını söyledi.

