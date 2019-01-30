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Maduro karşıtları bir kez daha sokağa indi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 23:32 | Son Güncelleme

Kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido’nun çağrısıyla Venezuela’da halk tekrar sokaklara indi.

Kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido’nun çağrısıyla Venezuela’da halk tekrar sokaklara indi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu protesto eden halk, başkent Karakas olmak üzere pek çok şehirde gösteriler düzenliyor.

Kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido’nun çağrısıyla Venezuela’da halk tekrar sokaklara indi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu protesto eden halk, başkent Karakas olmak üzere pek çok şehirde gösteriler düzenlemeye başladı. Henüz gösterilere önceki günlerdeki gibi yoğun katılımın olmadığı gözlendi.

Yerel saatle 12.00 itibariyle ilk gösteriler Karakas sokaklarında başladı. Ülkenin farklı yerlerinden de protesto haberleri geliyor. Maduro’yu protesto edenlerin ortak slogan olarak “Todos somos necesarios-Hepimize gerekli” dediği gözlendi. Maduro karşıtları Karakas’ın farklı bölgelerinde bayraklar ve pankartlar ile toplandı. Protestocular, “Asker arkadaş aramızda sadece sen eksiksin” diye slogan atıyor. Toplanan Maduro karşıtlarına seyir halinde olan araçların korna çalarak destek verdiği gözlendi.

Venezuela’ya tekrar uyarı
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani yaptığı açıklamada, “Venezuela’da işler kısa sürede değişmezse, kriz tüm bölge için feci sonuçlar doğuracak” dedi. Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) Genel Sekreteri Luis Almagro, ”Venezuela’da seçim çağrısı yapmak, geçiş planı için bir zorunluluktur. Guaido demokrasinin anayasal yoludur” ifadelerini kullandı.

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