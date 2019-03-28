Maduro’nun eski Ekvador Devlet Başkanına para gönderdiği iddia edildi

Ekvador hükümeti, diktatör olarak anılan ülkenin eski Devlet Başkanı Rafael Correa’ya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından para gönderildiğine dair belgeleri başsavcılığa sundu.

Ekvador hükümeti, diktatör olarak anılan ülkenin eski Devlet Başkanı Rafael Correa’ya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun finans destek sağladığına dair belgeleri başsavcılığa sundu. Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından sunulan belgelerde, Venezuela’nın Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankası aracılığıyla eski Ekvador Devlet Başkanının hesabına 281 bin dolar transfer ettiği iddia edildi.

Savcılık araştıracak

Belgeleri başsavcılığa sunan Genel Vekâlet Sekreteri Ivan Granada, “Yasayla işbirliği yapmaya geldik. Devlet Başkanlığı Savcılığının fonların yasallığı ve ne için kullanıldığı konusunda soruşturma yürütmesine olanak sağlayacak önemli bilgiler sunduk” diye konuştu.

Başsavcılık Yolsuzlukla Mücadele Sekreteri Ruth Palacios da sözde para transferinin Venezuela’dan olup olmadığının soruşturulacağını açıkladı.

Geçen hafta Şili’nin başkenti Santiago’da yapılan Prosur görüşmeleri sırasında Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Ekvador’daki demokratik rejime karşı eylemlerin finanse edilmesi için Venezuela’nın kamu kaynaklarının kullanıldığını iddia etmişti.