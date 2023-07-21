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Maganda dehşeti kamerada! Kadın sürücüye kabusu yaşattı

21.07.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de bir motosiklet sürücüsü, trafik yoğunluğu nedeniyle kendisine yol veremeyen kadın sürücüye dehşeti yaşattı. Motosikletinden inen şahıs, kadın ve annesinin olduğu araca tekme ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu o anlar ise kameralara yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan adli kontrolle serbest kalırken, karara tepki gösteren kadın sürücü, “Korkarak yaşıyorum, karar gözden geçirilmeli” dedi. İşte olayın detayları...

Maganda dehşeti kamerada! Kadın sürücüye kabusu yaşattı

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.46 sıralarında Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde otomobiliyle eşi Burak Özkaynak ile ablası Eda B.’yi bekleyen Ebru Özkaynak’ın aracının yanına motosikletle gelen bir şahıs, yol istedi.

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YOL VERMEDİ DİYE KADININ ARACINA SALDIRDI

Ancak sürücü Ebru Özkaynak trafik yoğunluğu nedeniyle bunu yapamayacağını söyleyince şahıs, kadının aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Araçta annesi Sultan D. varken dehşeti yaşayan kadın, neye uğradığını şaşırdı. Annesiyle birlikte büyük korku yaşayan kadın, korkuyla aracında bağırdı. Tehditler savuran trafik magandasını çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Mağdur Ebru Özkaynak ise yaşadığı o dehşet anları anlattı.

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“KARARDAN HİÇ MEMNUN DEĞİLİZ, KORKUYORUZ”

Karar tepki gösteren Ebru Özkaynak, “Şikayetçi olduk ve günlerdir bu konuyla ilgileniyoruz. Ancak kendisi denetimli olarak serbest bırakılmış. Şu an kendisi elini kolunu sallayarak geziyor. Ben orada tanıdığım insanların yanına aracımla gidemiyorum. Çünkü başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bu şahsın zaten sabıkası kabarıkmış. Biz karardan hiç memnun değiliz. Bu kararın gözden geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Söyleyebileceğim tek şey ne sizin ne de yakınlarınızın karşısına Allah bunları çıkartmasın. Bana bunu yapma hakkı yok ama bunu yapabileceği hiçbir hareketim olmamıştı. Günlerdir bununla yaşamak zorundayım” dedi.

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POLİS YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından saldırıya uğrayan Özkaynak’ın şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde görüntüleri inceleyen polis, şahsın Fehmi P. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise bir cadde üzerine şahıs yakalandı.

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DEHŞETİ YAŞATAN SALDIRGAN SERBEST KALDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsa ifadesi alınarak “tehdit-hakaret” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İHA

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