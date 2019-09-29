Maganda kurşunu, balkonda oturan yaşlı kadına isabet etti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde evinin balkonunda eşi ile otururken maganda kurşunun kalbinin üzerine isabet ettiği yaşlı kadın yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki Hanım Aykaç, hava almak için 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan evinin balkonuna çıktı. Balkonda eşi ile otururken gelen silah sesinin ardından maganda kurşunu Aykaç’ın kalbinin üstüne isabet etti. Aykaç’ın yaralandığını gören eşi hemen evde bulunan aile üyelerine haber verdi. Evde bulunan aile üyeleri hemen 112 acil yardım ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aykaç, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın tedavi altına alınırken olay yerine intikal eden polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, Aykaç’ın yaralanmasına neden olan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

