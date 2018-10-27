Mağazadaki cüzdan hırsızlığı güvenlik kamerasında

Adana'da mağazadan alışveriş yapan iki müşterinin deneme kabinindeki pantolonlarından bin 570 lira çaldığı öne sürülen firari hükümlü güvenlik kamerasından eşkali belirlenerek yakalandı.

Kentteki iki mağazanın deneme kabininden müşteriler M.K'ye (27) ait pantolonun cebinden bin 420 lira ile U.B'ye (43) ait pantolonun içinde 150 lira, nüfus cüzdanı, ehliyet ve kredi kartı bulunan cüzdanı çalındı.

Müşterilerin şikayetçi olmaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Mağazaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, her iki olayı da aynı zanlının gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekip, yaptığı araştırmayla şüphelinin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Özcan Taştekin (43) olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan Taştekin, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, elini kabinlere sokarak müşterilerin cüzdanını çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

