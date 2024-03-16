Mağazadan akılalmaz hırsızlık! İfadeleri polisi bile şaşkına çevirdi 'Manzarası güzel'

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezindeki iş yerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde dronun çalınması ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Güven Timleri, dron çalan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şüpheliler 40 adet suç kaydı bulunan V.K. (22), 58 suç kaydı bulunan F.Ç. (19) kısa sürede yakalandı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin ifadesinde, "Bursa’nın manzarası güzel. O yüzden dron ile bakmak için çaldık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç tutuklanırken, V.K. ev hapsi cezasına çarptırıldı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





