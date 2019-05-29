Mağazalardaki müziğin satın alma kararına etkisi yüzde 40’ın üzerinde

Araştırmalar mağazalardaki müzik yayınının çalışan ve tüketici davranışları üzerinde belirleyici olduğunu, perakendecilerin yüzde 78’inin hem satış hem de personel verimliliğini artırmak için müziği bir araç olarak kullandığını gösteriyor. Araştırmalara göre müziğin satın alma kararına etkisi ise yüzde 40’ın üzerinde.

Araştırmalara göre müzik, tüketicilerin satın alma eğilimlerini ve marka sadakatlerini şekillendiriyor. Mağazalarda yapılan müzik yayınları tüketiciyi pozitif olarak etkileyerek o mekanda kalma sürelerini de tüketim eğilimlerini de artırıyor. Perakende sektöründe faaliyet gösteren her beş KOBİ’den biri mağazasında müzik yayını yapmazsa, satışlarının düşeceğine inanıyor. Çalışanların yüzde 61’i ise müziğin performanslarına olumlu yansıdığını belirtiyor.

Tüketici eğilim araştırmaları bu sonucu destekliyor

Yapılan tüketici eğilimleri araştırmaları da bu sonuçları destekliyor. Mağaza müşterilerinin yüzde 60’ı çalan parçalara göre o noktada geçirdikleri süreyi artırdıklarını dile getiriyor. Yine perakendecilerin yüzde 78’i hem satış hem de personel verimliliğini artırmak için müzik yayınını bir araç olarak kullanıyor. Tüketiciyle bire bir temas noktası bulunan markaların dörtte biri ise müzik yayını olmadan işlerinin sağlıklı yürümeyeceği konusunda hem fikir.

SMG’nin Türkiye’de 10 binden fazla noktaya kapalı devrede yasal müzik, anons ve reklam hizmeti sunduğunu belirten SMG’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortağı Gül Gürer Alimgil, "SMG, mevcut pazarın yüzde 50’sine tek başına hizmet veriyor. Müzik ile teknolojiyi birleştiren SMG, Türkiye’de halka açık mekanlarda kapalı devre yasal müzik yayınının yanı sıra anons ve jingle yayını da yapıyor. Binlerce şubeli market zincirlerinden butik mağazalara kadar geniş bir işletme yelpazesine seslenen SMG, Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin birebir tüketiciyle temasa geçen kısmının yüzde 80’ini portföyünde tutuyor" dedi.