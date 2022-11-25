Mağazalardaki yüzlerce iPhone'a el koydular! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Apple iPhone 12 ile birlikte iPhone kutularından şarj adaptörünü kaldırdı. Aynı zamanda iPhone 11 kutularından da şarj adaptörlerini kaldırıp, önemli bir güncellemeye gitti. Bunun çevresel nedenlerle alınan bir karar olduğunu dile getiren teknoloji devi, bazı tüketicilerden olumlu bazı tüketicilerinden de olumsuz tepkiler aldı. Brezilya'da ise işler Apple'ın istediği gibi gitmedi. Brezilya Adalet Bakanlığı, Apple'ın daha önce cihazla birlikte verilen şarj adaptörünü vermeyerek tüketicilere zarar verdiği sonucuna vardı ve Eylül ayında ülkedeki iPhone satışlarının askıya alınmasını emretti. Fakat durum artık farklı bir boyuta evrildi.

APPLE UYMAYINCA YÜZLERCE IPHONE'A EL KONULDU!

9to5Mac'in haberinde, Apple'ın milyon dolarlık para cezalarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, hala bu gerekliliğe uymadığı bildirildi. Habere göre, şimdi Brezilyalı yetkililer önemli bir hamle daha yaptı ve Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki farklı perakende mağazalarda bulunan yüzlerce iPhone'a el koydu.

Yetkililerin bu hamleyle Apple'ı, akıllı telefonların kutudan çıkan şarj cihazıyla birlikte gönderilmesini gerektiren yerel yasalara uymaya zorlamayı amaçladığı belirtildi. Ayrıca düzenleyici kurumun, kutusundan şarj cihazı çıkmayan tüm iPhone modellerinin yasaklanmasını emrettiği bilgisi de verildi.

APPLE'DAN BREZİLYA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

iPhone'lara el konulduktan sonra Apple Brezilya, bir çağrıda bulunarak, hükümetten anlaşmazlık nihai bir sonuca ulaşana kadar ülkede akıllı telefon satışına izin vermesini istedi. Şirket, yapılan operasyona rağmen Brezilya'da iPhone satmaya devam ettiğini de dile getirdi.

Şirketin nihai bir karara kadar Brezilya'da iPhone satmaya devam etmesine izin veren Yargıç Diego Câmara Alves ise Apple'ın herhangi bir tüketici hakkını ihlal etmediği görüşünde. Hakim ayrıca Brezilyalı düzenleyici kuruluşun “gücünü kötüye kullandığını” iddia ediyor. Apple ise yasal anlaşmazlığı kazanacağından emin.

